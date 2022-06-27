Michelle Andrade розійшлася з хлопцем після початку повномасштабного вторгнення

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі зізналася, як війна вплинула на її особисте життя

Ранок 24 лютого назавжди змінив життя кожного українця. Не стала винятком і співачка Michelle Andrade, яка на початку повномасштабного наступу росії на Україну перебувала за кордоном на зйомках тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал). Через війну роботу над проектом поставили на паузу, а сама дівчина тимчасово переїхала до Іспанії та розійшлася з хлопцем. Related video

— Не можу сказати, що війна зруйнувала наші стосунки. Вони були тривалими та гарними. Зараз ми підтримуємо контакт, але більше не пара. Любов і повага все одно залишилися, а от кохання вже немає, — зізналася Michelle Andrade в інтерв’ю Славі Дьоміну. — Ми розійшлися після повномасштабного вторгнення росії в Україну — було важко, дуже багато енергії йшло на те, щоб просто зібратися, її не вистачало на іншу людину. Тому ми прийняли рішення, що так буде легше. Спорт, література, час на себе: як Michelle Andrade підтримує бойовий дух під час війни Michelle Andrade заспівала гімн України під час відкриття футбольного матчу

Ім’я свого тепер вже колишнього коханого Michelle продовжує тримати в таємниці.