Як Michelle Andrade вивозила маму та бабусю з Києва

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі розказала, куди переїхала після початку повномасштабної війни в Україні

Мільйони українців вимушені були покинути свої домівки та шукати безпечних прихистків у європейських країнах після того, як росія почала повномасштабний військовий наступ. Серед них — співачка Michelle Andrade. У березні вона вивезла рідних з України й сама залишилася в Європі, де перебувала на зніманнях тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал). Related video Michelle Andrade розійшлася з хлопцем після початку повномасштабного вторгнення

— Перші два тижні мама та бабуся були в Києві. Поки я волонтерила в Лісабоні, паралельно намагалася вибудувати логістику, бо вони не хотіли виїжджати. Хотіли залишатися в Україні, і я їх розумію. Вони все життя прожили тут, а у своєму домі почуваєшся комфортніше, ніж будь-де. Хоча зрозуміло, що у чотирьох стінах було не так і безпечно, — розповіла Michelle в інтерв’ю Славі Дьоміну. — Мама бачила на власні очі, як танк переїжджає машину з людиною, хоча до вікон забороняли підходити, але вона підглядала… Все-таки я їх вмовила, вони погодилися виїхати. Спорт, література, час на себе: як Michelle Andrade підтримує бойовий дух під час війни

Andrade разом зі своєю командою зараз живе у невеличкому іспанському місті, а через кілька місяців планує переїжджати до Барселони.