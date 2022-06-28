Як Michelle Andrade вивозила маму та бабусю з Києва

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі розказала, куди переїхала після початку повномасштабної війни в Україні
Мільйони українців вимушені були покинути свої домівки та шукати безпечних прихистків у європейських країнах після того, як росія почала повномасштабний військовий наступ. Серед них — співачка Michelle Andrade. У березні вона вивезла рідних з України й сама залишилася в Європі, де перебувала на зніманнях тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал).
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— Перші два тижні мама та бабуся були в Києві. Поки я волонтерила в Лісабоні, паралельно намагалася вибудувати логістику, бо вони не хотіли виїжджати. Хотіли залишатися в Україні, і я їх розумію. Вони все життя прожили тут, а у своєму домі почуваєшся комфортніше, ніж будь-де. Хоча зрозуміло, що у чотирьох стінах було не так і безпечно, — розповіла Michelle в інтерв’ю Славі Дьоміну. — Мама бачила на власні очі, як танк переїжджає машину з людиною, хоча до вікон забороняли підходити, але вона підглядала… Все-таки я їх вмовила, вони погодилися виїхати.
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Andrade разом зі своєю командою зараз живе у невеличкому іспанському місті, а через кілька місяців планує переїжджати до Барселони.
— Я переїхала до Іспанії. Мені вона близька за мовою, менталітетом. Під час медитацій ніби хтось сказав, що потрібно їхати саме сюди, і я жодного разу не пошкодувала про це, — додала ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — Іспанія не надає соціальних виплат українцям, але вона їх підтримує. Є «Червоний хрест», який може надати прихисток на певний час, а потім знайти якусь сім’ю чи апартаменти, де можна пожити. Ми з дівчатами орендуємо квартиру в місті Салоу. Зняли її на три місяці, бо далі плануємо їхати в Барселону — це велике місто з більшими можливостями. Щоправда, поки що там дуже високі ціни — сезон, багато туристів. Потрібен час, треба робити документи, щоб поселили в нормальних умовах.