Как Michelle Andrade вывозила маму и бабушку из Киева

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» на Новом канале рассказала, куда переехала после начала полномасштабной войны в Украине

Миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и искать безопасный приют в европейских странах после того, как россия начала полномасштабное военное наступление. Среди них – певица Michelle Andrade. В марте она вывезла родных из Украины и сама осталась в Европе, где находилась на съемках тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал).

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— Первые две недели мама и бабушка были в Киеве. Пока я волонтерила в Лиссабоне, параллельно пыталась выстроить логистику, потому что они не хотели уезжать. Хотели оставаться в Украине, и я их понимаю. Они всю жизнь прожили здесь, а в своем доме чувствуешь себя комфортнее, чем где бы то ни было. Хотя понятно, что в четырех стенах было не так и безопасно, – рассказала Michelle в интервью Славе Демину. — Мама видела своими глазами, как танк переезжает машину с человеком, хотя к окнам запрещали подходить, но она подсматривала… Все-таки я их уговорила, они согласились уехать.

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Andrade вместе со своей командой живет в небольшом испанском городе, а через несколько месяцев планирует переезжать в Барселону.

– Я переехала в Испанию. Мне она близка по языку, менталитету. Во время медитаций будто кто-то сказал, что нужно ехать именно сюда, и я ни разу не пожалела об этом, – добавила ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Испания не предоставляет социальные выплаты украинцам, но она их поддерживает. Есть «Красный крест», который может предоставить убежище на время, а потом найти какую-то семью или апартаменты, где можно пожить. Мы с девочками арендуем квартиру в городе Салоу. Сняли ее на три месяца, потому что дальше планируем ехать в Барселону — это большой город с большими возможностями. Правда, пока там очень высокие цены – сезон, много туристов. Потребуется время, нужно делать документы, чтобы поселили в нормальных условиях.