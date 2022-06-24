Как Michelle Andrade поддерживает боевой дух во время войны

Ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» на Новом канале поделилась лайфхаками, которые помогают ей пережить непростой период, и тем, что вдохновляет ее — новой песней

Начало полномасштабной войны россии против Украины певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» на Новом канале Michelle Andrade встретила во время работы над проектом за границей. Но это не помешало ей помогать украинцам — волонтерить, создать фонд, участвовать в благотворительных выступлениях. Поддерживать боевой дух ей помогают ежедневные ритуалы.

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— Мы все сейчас переживаем очень тяжелый период. Когда не знаешь, как правильно поступать. Когда все так неоднозначно. Когда нужно обустраивать жизнь сначала. Конечно, при таких обстоятельствах настроение и самочувствие меняются, как кардиограмма. Я очень чувствительный человек, который остро реагирует на происходящее вокруг. Помогает мне рутина. У меня есть набор инструментов, которыми пользуюсь уже два года, – рассказала Michelle Новому каналу. — Всегда просыпаюсь в одно и то же время и уделяю внимание себе. Не беру в руки телефон, не читаю новости. Ведь установка, которую ты даешь себе утром, оказывает влияние на весь твой день. Я принимаю контрастный душ – он бодрит и избавляет от тревожности. Дальше растягиваюсь и делаю дыхательные практики. Дыхание помогает успокоиться и сосредоточиться. Потом начинаю медитировать, произносить аффирмации или стоять на тренировочных гвоздях. После этого планирую свой день.

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Также Michelle восстанавливается с помощью спорта. Тренируется три раза в неделю и занимается бегом. Это делает ее более продуктивной.

– Еще одна привычка – правильная литература. Пока я читаю «Радикальное прощение» Колина Типпинга и перечитываю произведение своего любимого автора Альберта Эспиносы «Si tu me dices ven lo dejo todo… pero dime ven». Это рассказ о внутренних переживаниях человека. Главному герою было очень тяжело. В 17 лет он сбежал из дому. На своем пути встречал людей, которые помогали или говорили о том, что его меняло. Благодаря им главный герой нашел настоящего себя, – добавила певица. — Кстати, помощь людям — это еще один инструмент, который поддерживает мой дух. Хотя недавно я закрыла свой сбор на амуницию, все равно продолжаю финансово и информационно поддерживать волонтеров и просто делаю хорошие дела для окружающих людей.

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Кроме этого ведущей тревел-шоу на Новом канале помогает творчество. В начале полномасштабной войны Michelle испытывала кризис, но сейчас ему на смену пришло вдохновение. Написание песен, съемки, выступления на благотворительных концертах очень мотивируют девушку. К тому же, музыка Andrade помогает и украинцам. Так, вместе с POSITIFF и Alina Pash певица выпустила песню в честь непобедимых украинских героев, сражающихся за свою Родину.

В новом треке «Перед світанком» артисты воспели отвагу и храбрость наших защитников смелыми хип-хоп битами, переплетающимися с украинскими народными мотивами. Композиция от трио – это напоминание: как бы ни было сложно, необходимо верить в светлое будущее. Ведь украинцев невозможно сломить. Мы завоюем свободу и отстроим разрушенное. И понесется слава Украины по всей земле.