Michelle Andrade разошлась с парнем после начала полномасштабного вторжения

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» на Новом канале призналась, как война повлияла на ее личную жизнь

Утро 24 февраля навсегда изменило жизнь каждого украинца. Не стала исключением и певица Michelle Andrade, которая в начале полномасштабного наступления России на Украину находилась за границей на съемках тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал). Из-за войны работу над проектом поставили на паузу, а сама девушка временно переехала в Испанию и разошлась с парнем.

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– Не могу сказать, что война разрушила наши отношения. Они были долгими и красивыми. Сейчас мы поддерживаем контакт, но больше не пара. Симпатия и уважение все равно остались, а вот любви уже нет, – призналась Michelle Andrade в интервью Славе Демину. — Мы разошлись после полномасштабного вторжения россии в Украину — было тяжело, очень много энергии уходило на то, чтобы просто собраться, ее не хватало на другого человека. Потому мы приняли решение, что так будет легче.

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Имя своего теперь уже бывшего любимого Michelle продолжает держать в тайне.

– Я не блогер. Есть люди, которые показывают свой дом, туалет, как они спят, с кем и в какой позе. Я за то, чтобы показывать, что меня вдохновляет. Мои личные отношения – для меня. Не люблю, когда это обсуждают, – объясняла ведущая тревел-шоу на Новом канале интригу вокруг имени своего парня.