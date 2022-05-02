Michelle Andrade заспівала гімн України під час відкриття футбольного матчу

Також співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) виконала популярну пісню «Ой у лузі червона калина»

Під час війни росії проти України кожен наближує перемогу як може. Хтось взяв до рук зброю, хтось допомагає привозити та розвантажувати гуманітарку, хтось цілодобово працює та підтримує економіку. А Michelle Andrade — популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка», яке показував Новий канал, — волонтерить та виступає на благодійних концертах у різних містах Європи.

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Нещодавно вона заспівала гімн України під час благодійного матчу «Динамо Загреб» – «Динамо Київ» у Хорватії. А також виконала пісню «Ой у лузі червона калина» — гімн українських січових стрільців, який набув нової популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення.

— Для мене завжди честь і гордість виконувати гімн України, а в такий скрутний час — особливо! Цінно, що в Загребі ми зібралися разом на благодійному матчі #StopWarInUkraine з доброю метою – направити кошти на допомогу Україні, — сказала Michelle. — Дякую за ваші голоси, я відчувала, що ми співали всією країною!

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Зазначимо, що команда «Динамо Київ» провела вже п’ять благодійних матчів у рамках турне за мир. Усі виручені кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали через російську військову агресію.