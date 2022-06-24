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Голоси української свободи: Новий канал покаже благодійний концерт топових зірок

Голоси української свободи: Новий канал покаже благодійний концерт топових зірок

NK, KAZKA, MELOVIN, ALEKSEEV, TVORCHI, Jerry Heil виступлять у Празі, щоб зібрати кошти для українських дітей, постраждалих від війни

Четвертий місяць українці мужньо борються з російськими окупантами, які ведуть повномасштабний військовий наступ на нашу країну. Війна триває на всіх фронтах — агресорам протистоять не лише ЗСУ, а й усі українці. Кожен допомагає тим, що в нього виходить найкраще, — хтось волонтерить, хтось піклується про вимушених переселенців, хтось доносить правду світові. А артисти виступають на благодійних концертах. Один з таких відбудеться 22 червня у Празі, а вже 28 червня всі охочі зможуть подивитися його на Новому каналі.

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Голоси української свободи: Новий канал покаже благодійний концерт топових зірок

Виступ топових українських зірок — NK, KAZKA, MELOVIN, ALEKSEEV, TVORCHI та Jerry Heil —відкриє фестиваль Metronome Prague та об’єднає українців і чехів на одній платформі для благодійної місії. Весь дохід від продажу квитків буде перераховано в благодійний фонд «Твоя опора» для підтримки постраждалих від війни дітей. Також під час концерту та після нього відбудеться збір коштів за QR/SMS.

Ідейним натхненником благодійного концерту стало українське маркетингове агентство ART OF MICE. Організатори — празький фестиваль Metronome, музичні канали ART OF MICE, Óčko TV (Чехія) та M1 (Україна) за сприяння Посольства України в Чеській Республіці та Благодійного фонду «Твоя опора».

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