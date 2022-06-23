Сергій Притула продав з аукціону власну картину з 25-річною історією

Також ведучий Нового каналу та засновник Благодійного фонду Сергія Притули оголосив, що за добу вдалося зібрати кошти на два ударні безпілотники його проекту «Народний «Байрактар»

Останній мистецький аукціон Благодійного фонду Сергія Притули завершився. Картину з багаторічною історією авторства самого Сергія «Батько і мати. Два сонця гарячих» продали за 25 тисяч доларів.

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– Ескіз картини з’явився, коли мені було 16. Я вступив на перший курс Тернопільської академії народного господарства. Ви розумієте, що для хлопця такого віку подібна історія появи ідеї такого малюнку – це нормально, – ділиться волонтер та ведучий Нового каналу. – Намалював я на полотні це, коли мені було фактично 30. І от, коли мені 41 (22 червня, у день аукціону, Сергій Притула святкував день народження – прим. ред.), я це продав. Від ідеї до продажу минуло 25 років.

Майже 80 тисяч доларів: Сергій Притула продав колекцію картин на мотиви російсько-української війни

Зранку 22 червня Сергій Притула оголосив про старт великого збору на масштабний проект «Народний «Байрактар». Його Фонд планує купити три ударні безпілотники для ЗСУ загальною вартістю 15 млн доларів, що загалом складає понад 500 млн грн.

– За перший день збору завдяки старанням усіх людей, які доклалися до цього проекту, і завдяки старанням та активності всіх добрих людей, які не шкодують грошей для української армії, ми змогли зібрати 141 мільйон гривень, – говорить Сергій Притула. – Для порівняння: за вісім років благодійної діяльності, з 2014-го до кінця 2021 року, я зібрав 52 млн грн. А тут за десять з половиною годин – 141 млн грн!

Та українці в своєму бажанні допомогти на цьому не зупинилися. На ранок Сергій Притула оголосив про новий рекорд!

– Станом на 9:00 23 червня ви задонатили 296 млн грн! – сказав він. – Та ми ввійшли в цей проект не з порожніми руками. Наш Фонд з тих грошей, які ви раніше давали, закумулював два мільйони доларів. Тобто сумарно за добу ми маємо 366 мільйонів гривень. А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два «Байрактари»! ДВА ЗА ДОБУ! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію! Я вами дуже пишаюся. Давайте дотиснемо ще той третій літачок. Несемося!

Долучайтеся до проекту «Народний «Байрактар» Благодійного фонду Сергія Притули!