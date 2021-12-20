Michelle Andrade устроила в пустыне пикник с ночевкой

Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) провела незабываемый уик-энд в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты — это не только роскошные небоскребы, необычные сооружения и запах богатства, которым буквально пропитаны улицы. Рядом с шумными Дубаем и Абу-Даби есть и более скромный, семейный эмират — Шарджа. Здесь не так много высоких красивых зданий, зато шикарная природа. Поэтому местные жители предпочитают проводить досуг не в ресторанах, а под открытым небом. В этом на собственном опыте убедилась Michelle Andrade — певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

Michelle Andrade переночевала на столетней мельнице

Гуляя по Шардже, девушка познакомилась с местным мужчиной — Ахметом. Он рассказал ей, что каждые выходные многие эмирати (так называют коренных эмиратцев) ездят с ночевкой в пустыню. И недолго думая предложил новой знакомой составить компанию в такой поездке ему и подругам его жены.

— Мне там так понравилось! С одной стороны – пустыня, с другой — горы. Оранжевый песочек… Идеальное место, чтобы встретить закат, просто потрясающе! — впечатлилась Michelle пейзажами.

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Ахмет рассказал, что у каждого эмирати есть свое особое место. Для них пустыня — как для нас лес с любимыми полянками. А там, где останавливаться нельзя, стоят специальные заграждения — не перепутаешь. Правда, от форс-мажоров не защищен никто.

— Жена Ахмета и ее подруги приехали раньше нас и сами начали все раскладывать. Нужно было успеть поставить палатки, пока не стемнело, а темнеет в пустыне быстро. Но мы не могли обойтись без приключений — сначала наша машина застряла в песке, потом из-за сильного ветра сломался большой навес, — вспоминает ведущая тревел-шоу на Новом канале.

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Несмотря на сложности, Michelle удалось устроить полноценный пикник: она готовила бургеры прямо посреди пустыни, а потом осталась ночевать в палатке, как настоящая эмирати. Что еще удалось увидеть певице и ее соведущему Кириллу Макашову в Шардже, увидите уже в эту субботу, 18 декабря, в 10:00 на Новом канале.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!