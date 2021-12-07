Michelle Andrade переночувала на столітньому млині

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) знайшла незвичайне житло в Чорногорії

Половина чорногорців живе біля моря, друга половина – у горах. У самому серці гір, у селі Оджак, ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» на Новому каналі Michelle Andrade знайшла сім’ю фермерів, які знайомлять туристів зі своїм побутом.

— Історично чорногорці не мали жодного стосунку до моря. Узбережжя до цієї країни приєднали лише 100 років тому, і всі справжні чорногорські традиції – у горах! – зазначила Michelle.

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У нових знайомих дівчини є свині, корови, вівці, кози, качки, кури — все, як належить фермерам. А ось чим унікальним володіє сім’я — то це водяний млин.

— Раніше в цьому гірському районі було понад 50 водяних млинів. Зараз залишився лише один, — розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — Він стоїть просто над гірським струмком. Напір води обертає колесо, яке з’єднане з кам’яними жорнами. Між ними потихеньку сиплеться зерно. А готове борошно падає в ящик!

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Люди приносять фермеру зерно, а той його перемелює. Бізнес зручний, але не надто прибутковий — змолоти один мішок коштує п’ять євро, але на це йде цілий день. Утім господаря столітнього млина дохід не засмучує — він займається цим не заради грошей, а для задоволення.

На другому поверсі млина є кімнатка для туристів, її здають в оренду за 20 євро. У невеликому приміщенні – два ліжка та вікно з видом на працюючі жорна. Спати в таких умовах — сумнівне задоволення, адже поки механізм працює, він дуже шумить. Щоправда, заради ведучої «Орла і Решки», яка вирішила залишитися там на ніч, фермери погодилися призупинити роботу млина на час її сну.

Більше про традиції чорногорців — у свіжому випуску тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни». Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!