Ведучі «Орла і Решки» — про можливий службовий роман: «Контрактом не заборонено»

Блогер Кирило Макашов та популярна співачка Michelle Andrade з сезону «Земляни» (Новий канал) розповіли, які між ними стосунки

Нещодавно ведучі тревел-шоу «Орел і Решка», яке у вихідні показує Новий канал, Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв одружилися. Чи варто нам розраховувати на службовий роман інших ведучих проекту – блогера Кирила Макашова та співачки Michelle Andrade?

— Люди з однієї сфери краще розуміють одне одного і можуть у багатьох моментах нічого вкотре не пояснювати. Та щодо службового роману з Кирилом, то ні, — усміхнулася Michelle в інтерв’ю журналу «Отдохни». — І не тому, що є якісь заборони в контракті. Кирюха – класний друг, хороший пацан, до якого я дуже добре ставлюся. Ми дружимо, спілкуємося та поважаємо особисте життя одне одного.

У Michelle Andrade – ювілей! 15 цікавих фактів про 25-річну співачку

Іменинник дня: цікаві факти про ведучого «Орла і Решки» Кирила Макашова

Кирило також наголосив, що не розглядає співведучу як романтичний об’єкт. Тим більше, що під час зйомок «Орла і Решки» вони практично не перетинаються.

— Контрактом це не заборонено, але не розумію, навіщо нам службовий роман. Ми практично не бачимося – стартова-фіналка-перелітний день, стартова-фіналка-перелітний день. Якби й захотіли закрутити роман, все одно практично не бачилися б, — посміявся ведучий тревел-шоу на Новому каналі Кирило Макашов. — Але, звісно, навіть не думаємо про це — ми друзі.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!