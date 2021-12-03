Лобстеры и голова коровы: какую экзотическую еду пробовали ведущие «Орла и Решки»

Кирилл Макашов и Michelle Andrade из сезона «Земляне» (Новый канал) рассказали, какие продукты больше всего впечатлили их в путешествиях

Еда — один из способов узнать больше о культуре разных стран. Ведь местная кухня — это не только об экзотических продуктах, но и о традициях. Поэтому в каждой стране ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов и Michelle Andrade пробуют что-то эдакое.

— Я тут недавно лобстера попробовала, и он мне не зашел! Такая я балованная ведущая, — рассказала Michelle Andrade в интервью журналу «Отдохни». — Конечно, с головой коровы ничего не сравнится! Если что, это было довольно вкусно. Но, думаю, самое экзотическое еще впереди.

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А вот соведущий девушки хоть и перепробовал множество блюд, до сих пор не может забыть противную жижу, которой его напоили на съемках самого первого выпуска сезона «Земляне».

— Самое экзотическое — это кровь коровы с молоком, которую я попробовал в Эфиопии. Мужчины из одного местного племени спокойно выпивают залпом примерно литр такой жижи, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов. — Это делается, чтобы отрастить себе большой живот и победить в конкурсе больших животов. Самый пузатый сможет выбрать в жены кого захочет. Вот такая странность.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!