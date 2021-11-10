У Michelle Andrade – ювілей! 15 цікавих фактів про 25-річну співачку

Розповідаємо, чим живе, що любить і чого боїться популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел та Решка. Земляни» (Новий канал)

У середу, 10 листопада, співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Michelle Andrade відзначає ювілей. Дівчині виповнилося 25 років. З цього приводу пропонуємо дізнатися 15 цікавих фактів про одну із найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу.

1. Мама Michelle Andrade – українка, а тато – болівієць. До 13 років дівчина жила на батьківщині батька у місті Кочабамба, а потім переїхала разом із мамою до України. Сім’ю батька співачка бачить рідко, але не втратила зв’язку з ними — вони спілкуються в сімейному чаті, діляться фото і відео.

2. В українській школі дівчині було непросто — однокласники сміялися з її екзотичної зовнішньості та латиноамериканського акценту. Спочатку вона дуже хотіла повернутися на батьківщину, але згодом зрозуміла, що це її родзинка.

3. Michelle співає іспанською, українською, російською, англійською та португальською мовами. До речі, знання мов допомагає їй швидше порозумітися з жителями екзотичних країн під час зйомок «Орла і Решки».

4. До того, як стати ведучою тревел-шоу, Andrade вела хіт-парад найпопулярніших кліпів на музичному каналі М1.

5. В «Орел і Решку» дівчина потрапила не одразу – кілька років тому їй не вдалося пройти кастинг.

— Я давня фанатка цієї програми і могла лише мріяти, що одного разу сама стану її ведучою. До речі, кілька років тому був кастинг… і я не пройшла його. Але не засмутилася, бо вірила: попереду на мене чекає щось цікавіше — так і виявилося, — зізналася Michelle Andrade Новому каналу.

6. Michelle має досвід зйомок не тільки в телешоу, а й у кіно. Ви можете побачити її в фільмах «Продюсер» та «Ніч святого Валентина», а також у серіалі «Прислуга».

7. Одна із родзинок виконавиці – художній свист. Почути його ви можете у пісні «Хватит свистеть».

8. Andrade п’ять років зустрічалася з українським співаком Микитою Ломакіним – вони познайомилися у 2013 році на «Х-Факторі», де обидва брали участь. Разом пара пройшла через чимало випробувань, тож після розставання вони зуміли залишитись добрими друзями.

9. З Микитою дівчина розійшлася через свої дикі ревнощі — саме хлопець поставив крапку у їхніх стосунках.

10. Зараз Michelle перебуває у стосунках, але імені свого обранця не розкриває. При цьому наголошує: до шлюбу готова і в майбутньому хоче стати матір’ю чотирьох дітей!

11. Співачка боїться глибини, комах, гидлива до павуків та павутин. А ще ненавидить працювати у холоді, але незважаючи на це регулярно долає свої страхи у тревел-шоу.

12. Тіло дівчини прикрашає сім татуювань — два з них символізують любов до подорожей та присвячені зйомкам в «Орлі та Рішці».

13. Потап, на лейблі якого працює Michelle, на першій зустрічі з дівчиною сказав, що не зустрічав такої талановитої та гарної співачки з часів знайомства з Настею Каменським!

14. Нещодавно Andrade уперше в житті отримала перелом — вона каталася на електросамокаті в Естонії та зламала палець. У гіпсі вона ходила три тижні.

15. За п’ять місяців зйомок «Орла і Решки» ведуча зробила величезну кількість божевільних вчинків — сиділа на капоті авто під час дрифту на скаженій швидкості, стрибала з парашутом, гладила лева, годувала орлів сирим м’ясом, грала в небезпечні колумбійські ігри, спускалася водоспадом з 225-метрової висоти. І це лише частина того, що пережила дівчина.

Ще більше пригод співачки та ведучої тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» та її співведучого Кирила Макашова можете побачити щосуботи о 10:00 на Новому каналі!