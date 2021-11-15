Іменинник дня: цікаві факти про ведучого «Орла і Решки» Кирила Макашова

Ведучому сезону «Земляни» виповнилося 26 років. Згадаймо, за що його полюбила публіка

Кирило Макашов став ведучим тревел-шоу «Орел та Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, всього півроку тому. Але за цей час він встиг стати улюбленцем публіки та підкорити не одне жіноче серце. У понеділок, 15 листопада, він святкує день народження. З цього приводу пропонуємо дізнатися кілька цікавих фактів про хлопця.

Кирило – відомий дніпровський блогер. На його Instagram-аккаунт підписано понад 600 тисяч людей! Настільки цікавим публіці він став завдяки коротким відеороликам, які допомагають вивчати англійську мову. Макашов доносить інформацію у легкій, яскравій, дотепній формі, тому вивчати мову з нею дуже легко. За освітою хлопець – танцюрист. Якийсь час він працював на круїзних лайнерах у складі шоу. І мріє рано чи пізно повернутись у цю сферу.

— Танцювати мені подобається і зараз — думаю, після закінчення зйомок «Орла і Решки» повернуся на круїзний лайнер і попрацюю там. Незважаючи на тревел-шоу, робота на лайнері залишається для мене найбільшим кайфом, який я коли-небудь відчував — у мене тато моряк, від нього передалася потяг до моря, — зізнався Кирило в інтерв’ю журналу «Отдохни».

Кирило не любить мегаполіси, бо там постійні «затори» з людей. Комфортною для життя вважає Німеччину і був би не проти пожити там деякий час. Макашов — автор книги «Англійська мова. Такому не вчать у школі». Вона допомагає знайти мотивацію вивчення іноземних мов і пояснює основи самостійних занять. У тревел-шоу «Орел і Решка» Кирило потрапив завдяки шанувальникам. Вони буквально атакували генерального продюсера Олену Синельникову, після чого вона розглянула та затвердила кандидатуру хлопця. Серце ведучого Нового каналу зайняте – він зустрічається з дівчиною на ім’я Альона, вона – художня гімнастка. Колись практично потрапила до збірної України, але через певні обставини так і не змогла стати частиною команди. Зараз вона займається повітряною гімнастикою та працює в цьому напрямку на круїзних лайнерах.

— Ми були знайомі досить давно, колись вона зустрічалася з моїм товаришем, з яким ми працювали на лайнері. З Альоною ми бачилися в Гамбурзі, коли обидва працювали на німецьку компанію — разом репетирували шоу лише для різних суден. А під час карантину обидва були у Дніпрі та вирішили погуляти — хотілося зустрітися з кимось, хто розуміє тебе та всі твої творчі моменти. Одного разу зустрілися і досі разом, — розповідав ведучий тревел-шоу на Новому каналі журналу «Теленеделя».

Захоплення Кирила – різнобічні. Він займався футболом, волейболом, баскетболом, орігамі, скелелазінням, грав у шахи. Навіть вокалом займався. Щоправда, закинув, бо йому не сподобався викладач, але не виключає, що колись повернеться до цього хобі. Найстрашнішим моментом у житті Макашов називає банджі-джампінг із 70-метрової висоти у Греції під час зйомок «Орла і Решки». Ведучий тревел-шоу на Новому каналі настільки боявся, що навіть не міг стрибнути з першого разу. Зараз він пишається тим, що зміг перебороти себе і зробити крок у прірву, але повторювати екстремальну розвагу не хотів би. Найекзотичніше, що пробував Кирило, — це кров корови з молоком в Ефіопії. Чоловіки з одного місцевого племені випивають залпом десь літр такої жижі. Це робиться, щоб відростити собі великий живіт та перемогти у конкурсі великих животів. Найпузатіший зможе обрати в дружину когось захоче. 10.Кирило був у багатьох країнах ще до зйомок «Орла і Решки» — і в Європі, і в Америці. Після побаченого хлопець стверджує: найкрасивіші дівчата мешкають в Україні!

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучого тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!