Замість дельфінів — тунці: Michelle Andrade зайнялася незвичайним плаванням

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) відправилася в Каталонію за пригодами

Якщо люди хочуть нових, незвичних відчуттів у воді, вони зазвичай плавають з акулами, дельфінами, на крайній випадок, з черепахами. А ось каталонці люблять це робити з… тунцями! Як все відбувається і чому місцеві жителі обрали саме цю рибу, розповіла Michelle Andrade — співачка та ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує щосуботи.

— Каталонці дуже практичні. Одні місцеві товариші, які розводили тунця для ресторанів, подумали: чому б не купати з цими рибами всіх охочих? За гроші, звичайно ж, — розповіла Michelle.

«Найстрашніший момент у житті»: ведучий «Орла&Решки» Кирило Макашов стрибнув з банджі

Тунцям кидають спеціальний корм, щоб вони випливали на поверхню, і люди могли з ними плавати. На охочих зануритися в нові відчуття надягають дайверський костюм, окуляри і трубку для плавання, а також ласти.

— Туші вагою в 250 кілограм носилися навколо мене зі швидкістю 90 кілометрів на годину. Вони всі пливли, ніби хотіли мене зжерти! Але насправді ці тунці абсолютно безпечні. І такі красиві! — зазначила ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — До того ж, вони не підпливають дуже близько — у них дуже ніжна шкіра, яку бояться поранити. Навіть один з одним тунці дотримуються соціальної дистанції.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!