Ведучий Орла&Решки Кирило Макашов став частиною живої вежі

Ведучий тревел-шоу на Новому каналі випробував на власному досвіді, що відчувають кастельєри — люди, які будують живі замки в Каталонії

Найяскравіша та найдивовижніша традиція каталонців — споруда кастельс, живих веж. Люди деруться один по одному наверх, вдають із себе поверх і чекають, поки на них видеруться нові люди. Завдання кастельєрів — побудувати вежу вище і не впасти. Як вам жива вежа висотою в п’ятиповерхівку? Підготовку до такої побудови спостерігав Кирило Макашов — блогер і ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», який Новий канал показує щосуботи — в каталонському містечку Таррагона.

— Можна сказати, що як тільки каталонець народжується, він відразу ж лізе будувати вежу. А вчиться просто на старовинних вулицях Таррагони, — розповів Кирило. — Діти починають тренуватися з 3-4 років. Спочатку вони вчаться залазити на верхівку, а потім пробують ставати на рівні нижче. У нас дітей віддають на футбол і танці, а в Каталонії — на будівництво веж. Я їв пісок, коли мені було три роки, ось що я робив. А не дерся на інших людей…

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Будівельники вежі загортають манжети на руках і штанях. Це, а також широкий пояс служать сходинками для тих, хто дереться вгору. Щоб людям зверху було безпечно спускатися або навіть падати, знизу вибудовують живий матрац з людей. Ця частина башти називається пінья (в перекладі — шишка). Потім йде ярус фолре (в перекладі — підкладка). Сюди стають справжні каталонські богатирі. Найскладніше в башті — не просто її побудувати, набагато складніше її безпечно розібрати. Тільки коли останній кастельєр торкнувся землі, вежа визнається вдалою.

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Місцеві жителі стверджують: будова кастельс — це не спорт. Це розвага і традиція. Вона пішла з тих часів, коли бідняки дерлися один на одного, щоб розважитися, а зараз так роблять всі. Спробував і Кирило.

— Мені було страшно, але відчувалося, що всі люди навколо — одна команда, одна сім’я. Коли вони це роблять і будують величезні вежі на тисячі людей, мені здається, це почуття тільки посилюється! Але це не для мене, — зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

P.S. Ні в якому разі не повторюйте цей трюк у домашніх умовах! Врахуйте, що люди довго вчаться будувати живу вежу, без належної підготовки ви можете серйозно травмуватися.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!