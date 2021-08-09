Ведущий Орла&Решки Кирилл Макашов стал частью живой башни

Ведущий тревел-шоу на Новом канале испробовал на собственном опыте, что чувствуют кастельеры — люди, которые строят живые замки в Каталонии

Самая яркая и удивительная традиция каталонцев — постройка кастелей, живых башен. Люди карабкаются друг по дружке наверх, строят из себя этаж и ждут, пока по ним вскарабкаются новые люди. Задача кастельеров — построить башню повыше и не свалиться. Как вам живая башня высотой в пятиэтажку? Подготовку к такому построению наблюдал Кирилл Макашов — блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», который Новый канал показывает по субботам — в каталонском городке Таррагона.

— Можно сказать, что как только каталонец рождается, он сразу же лезет строить башню. А учится прямо на старинных улицах Таррагоны, — рассказал Кирилл. — Дети начинают тренироваться с 3-4 лет. Сначала они учатся залезать на самый верх, а потом пробуют становиться на уровни пониже. У нас детей отдают на футбол и танцы, а в Каталонии — на строительство башен. Я ел песок, когда мне было три года, вот что я делал. А не карабкался на других людей…

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Строители башни заворачивают манжеты на руках и штанинах. Это, а также широкий пояс служат ступеньками для тех, кто карабкается наверх. Чтобы людям сверху было безопасно спускаться или даже падать, снизу выстраивают живой матрас из людей. Эта часть башни называется пинья (в переводе — шишка). Потом идет ярус фолре (в переводе — подкладка). Сюда становятся настоящие каталонские богатыри. Самое сложное в башне — не просто ее построить, гораздо сложнее ее безопасно разобрать. Только когда последний кастельер коснулся земли, башня признается удачной.

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Местные жители утверждают: строение кастелей — это не спорт. Это развлечение и традиция. Она пошла с тех времен, когда бедняки карабкались друг на друга, чтобы развлечься, а сейчас так делают все. Попробовал и Кирилл.

— Мне было страшно, но чувствовалось, что все люди вокруг — одна команда, одна семья. Когда они это делают и строят огромные башни на тысячи людей, мне кажется, это чувство только усиливается! Но это не для меня, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале.

P.S. Ни в коем случае не повторяйте этот трюк в домашних условиях! Учтите, что люди долго учатся строить живую башню, без должной подготовки вы можете серьезно травмироваться.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!