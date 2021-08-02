Ведучий Орла&Решки Кирило Макашов стрибнув з банджі

Поїздка в Грецію зі зйомкою тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) запам’ятається Кирилу Макашову на все життя

На нестачу екстриму ведучим тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, гріх скаржитися. Вони вже пили кров з молоком в ефіопському племені, дрифтували, сидячи на капоті машини, і навіть гуляли одним з найнебезпечніших районів у світі. А недавно ведучий Кирило Макашов здійснив один з найекстремальніших вчинків у своєму житті — стрибнув з банджі!

— У Греції я вперше в житті стрибнув з банджі. Поки летів з 70-метрової висоти, перед очима пронеслося все життя. За ці три секунди я навіть встиг помолитися, — посміхнувся Кирило. — Це був найстрашніший момент у моєму житті, я ніколи нічого не боявся так, як тоді! Повторювати не хочеться.

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Для стрибка Кирило вибрав найпривабливіше місце в Греції — Коринфський канал. Він входить у топ-10 місць у світі для банджі-джампінгу!

— Коли команда відрахувала перший раз до п’яти, я не наважився стрибнути — схопився за поручні та стояв. Найстрашніше, що банджі (довгий гумовий канат, на якому відбувається стрибок, — прим. ред.) вже висить і тягне тебе вниз, вона важка. Ти не можеш просто зробити крок туди, ти не відчуваєш ніякої страховки в цей момент. Тільки те, що тебе тягне вниз. З другого разу я вже зрозумів, що потрібно стрибати.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!