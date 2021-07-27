Манящая Барселона: 4 совета для бюджетного путешествия от Веры Брежневой

Певица жила два дня в столице Испании на 100 евро — рассказываем, на чем ей удавалось сэкономить

Путешествуя по миру, певица Вера Брежнева может позволить себе жить в дорогих отелях и питаться в лучших ресторанах. Но на съемках тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» (Новый канал), ей пришлось экономить на всем — девушке достались 100 евро, на которые надо было провести яркий уикенд. Некоторые из ее лайфхаков пригодятся и тем, кто собирается в бюджетное путешествие по Барселоне — 27 июля Испания открыла границы для украинцев с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Совет №1: набирайте воду в фонтанах

Поллитровая бутылка воды в Барселоне стоит в среднем два евро. Если в день выпивать два литра, это обойдется в восемь евро. Но есть простой способ сэкономить эту сумму.

— Возьмите с собой многоразовую бутылку, в которую можно набрать воду из специальных фонтанчиков, которые разбросаны по всему городу, — рассказала Вера Брежнева. — В них находится фильтрованная вода, местные жители ее пьют. Она вкусная — свежая, будто из колодца.

Ведущие «Орла&Решки» погуляли на турецкой свадьбе

Совет №2: найдите памятник с секретом

Туристы часто бродят вокруг памятника Христофору Колумбу и даже не подозревают, какой в нем скрыт секрет.

— Наверху есть круговая площадка, она находится в короне, но сразу ее сложно заметить. Внутри колонны есть лифт, в котором можно подняться на площадку, — объяснила ведущая. — С этой точки обалденно видно всю Барселону!

Кстати, чугунные львы, которые находятся вокруг памятника, тоже с секретом — они переплавлены из пушек с кораблей Колумба. Тех самых, которые первыми достигли берегов Америки.

Совет №3: не бойтесь подниматься на крыши

Еще один способ увидеть город с высоты птичьего полета — подняться на крышу пятизвездочного отеля.

— Практически во всех хороших отелях Барселоны есть руфтопы (крышный кондиционер, — прим. ред.) или смотровые площадки. Туда можно пройти, даже если ты не живешь в отеле! — поделилась лайфхаком ведущая финальных выпусков праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале. — Оттуда можно увидеть все достопримечательности Барселоны во всей красоте.

Michelle Andrade набила татуировку в честь «Орла&Решки»

Совет №4: посетите блошиный рынок

— Уже давно не круто и не актуально покупать китайские сувениры на главных туристических улицах больших городов за огромные деньги. Обалденные, оригинальные и недорогие сувениры можно купить на блошином рынке Энкантс, — рассказала Вера Брежнева.

Этот рынок — легендарный, он существует уже более 700 лет и многие считают его старейшим уличным рынком Европы, несмотря на то, что он несколько раз переезжал. Там можно найти как китайский ширпотреб, так и уникальный антиквариат!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!