Ведучі «Орла&Решки» погуляли на турецькому весіллі

Кирило Макашов і Michelle Andrade вирішили дізнатися побільше про турецьких традиціях, завітавши на свято

У Стамбулі живе багато турків з європейським поглядом на життя. Тому і весілля тут схожі на наші, але відмінності все-таки є. Які саме, дізнавалися співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов — ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує щосуботи.

— У турків приходити на весілля в одязі чорних кольорів — це нормально. Замість квітів у них — вінки. Такі, як у нас приносять на похорон. Якби в залі не було нареченої, я б подумала, що потрапила зовсім на інший захід, — зазначила Michelle Andrade, яка спостерігала за церемонією розпису в РАЦСі.

— Сьогодні багато турецьких наречених слідують західній моді та виходять заміж у білій сукні. Але релігійні туркені досі наглухо закривають всі частини тіла і надягають на голову хустку. А ще вішають на пояс червону стрічку — це символ невинності, — додав Кирило Макашов.

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Після обміну клятвами подружжя не цілується в губи, як прийнято у нас — чоловік цілує свою новоспечену дружину в чоло. Також у них є кілька цікавих грошових звичаїв.

— У Туреччині є традиція: якщо стати на дорозі та не пропускати машину з молодятами, вони обов’язково повинні відкупитися, — розповів ведучий тревел-шоу на Новому каналі, від якого відкупилися 10 лірами (близько 30 грн). — Турецькою одружитися і вийти заміж — це одне і те ж слово evlenmek, яке дослівно означає «обзавестися будинком». Тому у родичів нареченого і нареченої головне завдання — подарувати молодим квартиру або будинок.

— Саме тому гості на турецькому весіллі не дарують молодим сервізи або постільну білизну. Існують спеціальні подарункові золоті монети, які можна придбати в ювелірних магазинах. Їх вішають на стрічки і прикріплюють до костюмів молодят, — розповіла Michelle Andrade.

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Ще на турецькому весіллі нареченій прийнято дарувати золоті браслети. Їх кількість може досягати до ліктя! Якщо молодим дарують не золото, то гроші — їх обов’язково класти в конверт і підписувати, щоб подружжя знало, скільки дарувати на весілля цій людині.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!