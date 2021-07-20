Michelle Andrade набила татуювання на честь «Орла&Решки»

Співачка на все життя залишила на тілі згадку про яскраві зйомки тревел-шоу

Донедавна тіло Michelle Andrade – співачки і ведучої проекту «Орел&Решка. Земляни», який щосуботи показує Новий канал – прикрашали п’ять татуювань. Але нещодавно їх стало на два більше, а натхненням стала робота в тревел-шоу.

– Це було дуже спонтанно! Думала, що вже ніколи не буду набивати нові тату – в якийсь момент вони перестали мені подобатися. Але коли ми прилетіли в Латинську Америку на зйомки «Орла&Решки», я відчула якісь хороші зміни, – розповіла дівчина. – І тут наша продюсерка Оля Малашенко каже: «Michelle, у нас буде вихідний у Колумбії, я записала нас на тату. Підеш?» Я відразу ж погодилася, хоча навіть не знала, що хочу бити.

Michelle Andrade пішла в монастир

До останнього співачка не знала, якими будуть її нові татуювання. Але ідея народилася сама собою – тепер на зап’ясті Michelle Andrade є сердечко і літак. Вони символізують любов до подорожей і присвячені зйомкам «Орла&Решки».

– Мені було байдуже, де ми зробимо тату, але нам дуже пощастило. Коли підійшли до тату-салону, подумали: «Що це за нетрі?!» Здалеку будівля виглядала жахливо! – згадує ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – Та коли зайшли всередину, приємно здивувалися: студія виглядала шикарно, нам зустрівся дуже хороший майстер, і я зрозуміла, що ми потрапили до правильних рук.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!