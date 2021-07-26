Ведущие «Орла&Решки» погуляли на турецкой свадьбе

Кирилл Макашов и Michelle Andrade решили узнать побольше о турецких традициях, посетив праздник

В Стамбуле живет много турков с европейским взглядом на жизнь. Поэтому и свадьбы здесь похожи на наши, но отличия все-таки есть. Какие именно, узнавали певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов — ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам.

— У турков приходить на свадьбу в одежде черных цветов — это нормально. Вместо цветов у них — венки. Такие, как у нас приносят на похороны. Если бы в зале не было невесты, я бы подумала, что попала совсем на другое мероприятие, — отметила Michelle Andrade, которая наблюдала за церемонией росписи в ЗАГСе.

— Сегодня многие турецкие невесты следуют западной моде и выходят замуж в белом платье. Но религиозные турчанки до сих пор наглухо закрывают все части тела и надевают на голову платок. А еще вешают на пояс красную ленту — это символ невинности, — добавил Кирилл Макашов.

С палкой на коне: ведущий «Орла&Решки» Кирилл Макашов сыграл в национальную турецкую игру

После обмена клятвами супруги не целуются в губы, как принято у нас — муж целует свою новоиспеченную супругу в лоб. Также у них есть несколько интересных денежных обычаев.

— В Турции есть традиция: если стать на дороге и не пропускать машину с молодоженами, они обязательно должны откупиться, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале, от которого откупились 10 лирами (около 30 грн). — На турецком жениться и выйти замуж — это одно и то же слово evlenmek, которое дословно обозначает «обзавестись домом». Поэтому у родственников жениха и невесты главная задача — подарить молодым квартиру или дом.

— Именно поэтому гости на турецкой свадьбе не дарят молодым сервизы или постельное белье. Существуют специальные подарочные золотые монеты, которые можно купить в ювелирных магазинах. Их вешают на ленты и прикрепляют к костюмам молодоженов, — рассказала Michelle Andrade.

Michelle Andrade набила татуировку в честь «Орла&Решки»

Еще на турецкой свадьбе невесте принято дарить золотые браслеты. Их количество может достигать до локтя! Если молодым дарят не золото, то деньги — их обязательно ложить в конверт и подписывать, чтобы супруги знали, сколько дарить на свадьбу этому человеку.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!