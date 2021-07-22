Ведучий Орла&Решки Кирило Макашов зіграв у національну турецьку гру

Для того щоб зіграти в джиріт, ведучому тревел-шоу на Новому каналі довелося отримати нові навички

Турки вибирають для розваг не теніс і не гольф, вони мають свою забаву – джиріт. Це давня військова гра, яку осучаснили й убезпечили – в ній гравці на конях кидають одне в одного палиці з гумовими наконечниками. Нещодавно в неї навчився грати й Кирило Макашов – блогер і ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

– Раніше наші предки кидали один в одного справжні списи. Загинути під час джиріта вважалося почесним, як і померти на війні, – розповів Кирилу тренер Танер Ходжа. – Зараз ця гра стала нашим національним видом спорту. Спис замінили на дерев’яну палицю і встановили правила.

Michelle Andrade набила татуювання на честь «Орла&Решки»

За правилами, гравець з однієї команди кидає спис у когось із команди суперників. Це означає виклик. Викликаний гравець має наздогнати суперника й поцілити в нього списом у відповідь. Тоді команда отримує бал. За потрапляння в коня бали знімаються. І так – два тайми по 40 хвилин. Грають на конях породи арабський скакун. Утримання одного такого коня обходиться у 1200 доларів на місяць, сама тварина коштує близько семи тисяч.

– Спис нелегкий, а гумка взагалі не м’яка. Я не вмів їздити на коні, суперники, зрозуміло, мені піддавалися… Але відчуття реально кайфові! Якщо на повній швидкості кидати палицю реально з усієї сили, це дуже азартна гра! – поділився враженнями ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!