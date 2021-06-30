Иван Дорн мог заменить Андрея Беднякова в «Орле&Решке»

Соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел&Решка» (Новый канал) Женя Синельников рассказал, как творческая группа проекта выбирает новых ведущих

Самое популярное украинское тревел-шоу «Орел&Решка», которое Новый канал показывает по субботам, давно стало настоящей кузницей звезд. Андрей Бедняков, Леся Никитюк, Регина Тодоренко, Антон Птушкин и многие другие давно покорили миллионы сердец и стали любимцами публики. Как команде проекта удается находить талантливых ведущих, рассказал его соавтор и режиссер Женя Синельников.

— Любой кастинг проходит через нашу компанию — все кандидатуры обсуждаются творческой группой. Прикольный-не прикольный, заходит-не заходит… Все равно мы рисуем под героя какой-то образ— как показала практика, ведущие без образа, как я (Женя вел 9-11 сезоны, — прим. ред.), надолго не задерживаются, потому что они безликие, — рассказал Женя Синельников в интервью Роману Дихтяру на YouTube-канале PERSONA. — Для «Орла&Решки» нужен харизматичный интересный персонаж, который будет делиться своими впечатлениями. Также есть второй ведущий — нужно проверить, есть ли между ними «спайка». Они должны быть не одинаковыми, а максимально разными. Самый яркий пример — Настя Ивлеева и Антон Птушкин. Он такой, она такая, при этом за ними очень интересно наблюдать — это выстрелило.

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Когда-то на роль ведущих «Орла&Решки» пробовались и уже известные всей стране личности, например, певец Иван Дорн и певица Michelle Andrade. И если Michelle в итоге все-таки стала ведущей сезона «Земляне», то Дорн свою мечту осуществил лишь в одном выпуске сезона «10 лет».

— Иван Дорн пробовался на роль ведущего вместе с Андреем Бедняковым (ведущий 2-7, 10-11 и 23 сезонов «Орла&Решки», — прим. ред.) Очень мне понравился, был офигенский, я за него топил. Он говорил потом: «Когда не прошел, расстроился. Но у меня все так хорошо пошло в музыке, что сейчас понимаю, что сделал бы ошибку». Кто его знает, как бы оно сложилось, — подытожил режиссер тревел-шоу на Новом канале.

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Обычно ведущие «Орла&Решки» меняются раз в два года, но бывают и исключения — иногда путешественники раскачиваются и раскрываются только спустя год съемок.

— В среднем через полгода жесткого графика все устают. Если вначале ведущий приехал во Вьетнам и просто поел жучков — это эмоция, окей. Через полгода у него уже не будет эмоции. Тогда он садится на живого аллигатора или заходит в клетку с ядовитыми змеями — мы постоянно повышаем градус и «выжимаем» из них все больше и больше, — отметил Синельников. — Но стараемся не дотягивать до момента, когда откровенно видно, что ведущий очень устал.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.