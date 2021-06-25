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Майже за рік після вибуху: ведучі «Орла&Решки» поспілкувалися з ліванцями, які пережили страшну трагедію

Ведучі Орла&Решки поспілкувалися з ліванцями, які пережили страшну трагедію: Майже за рік після вибуху

Кирило Макашов і Michelle Andrade показали, як після потужного вибуху в бейрутському порту змінилося місто. І поговорили з медсестрою, яка рятувала дітей у зруйнованій лікарні

4 серпня 2020 року назвали чорним днем в історії Лівану. В ту п’ятницю о шостій годині вечора місцеві жителі поверталися з роботи додому. Чоловіки зустрічалися з друзями, жінки забирали дітей з садочків, хлопці та дівчата поспішали на побачення. Але їхнє життя назавжди змінив потужний вибух у бейрутському порту, який зруйнував половину міста. Як Бейрут відновився майже за рік після катастрофи, і що згадують про той страшний день місцеві жителі, розповіли співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов – ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує щосуботи.

Ведучі Орла&Решки поспілкувалися з ліванцями, які пережили страшну трагедію: Майже за рік після вибуху

– Приблизно о 18:00 ми почули вибух, через кілька секунд – другий, значно потужніший. Після нього зник зв’язок, ніхто не міг додзвонитися своїм близьким і дізнатися, що трапилося, чи живі вони. Дороги були завалені склом і уламками, машини – розбиті. Це був жах, не можу знайти слів, щоб описати той день, – розповів один з ліванців Кирилу Макашову.

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Ведучі Орла&Решки поспілкувалися з ліванцями, які пережили страшну трагедію: Майже за рік після вибуху

За офіційною версією, біля елеватора знаходився склад, на якому зберігалося 2700 тон вибухонебезпечної аміачної селітри. Під час ремонтних робіт іскра від зварювання підпалила селітру, почалася пожежа, і вона здетонувала. Вибух знищив бейрутський порт і зруйнував будівлі в радіусі 10 кілометрів. Він забрав житло у 300 тисяч ліванців. Тяжко поранив шість тисяч і вбив 210 людей. Момент вибуху зафіксували численні камери. Так, весь світ облетіло відео, випадково зняте під час весільної фотосесії у Бейруті в момент вибуху. Michelle Andrade вдалося поспілкуватися з його автором – місцевим фотографом Ібрагімом.

– Перше, що я подумав: «Це кінець». Тобто, кінець світу. Коли стався вибух, земля під ногами затрусилася. На місто опустилася чорна хмара. Ні я, ні наречений із нареченою не постраждали, але в той момент ми взагалі не розуміли, що відбувається, – згадує чоловік. – Молодята були в стані такого афекту, що поїхали в ресторан і хотіли продовжувати весілля. Але побачили, що ресторан зруйнований, і лише тоді все скасували. Я потім перемотував це відео по кадрах – на ньому видно, як ударна хвиля спочатку увігнулися скло всередину на півметра, а потім воно вигнулося назовні й вибухнуло.

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Наступного дня після вибуху ліванці з усіх куточків країни почали приїжджати в Бейрут. Бідні та багаті, мусульмани та християни – об’єдналися всі. Вони розчищали дороги, розгрібали завали, збирали місто по шматочках. Кожна людина стала супергероєм для своєї країни. Як, наприклад, медсестра Памела, з якою під час зйомок «Орла&Решка» поспілкувався Кирило Макашов. Під час вибуху вона перебувала у відділенні патології новонароджених.

Ведучі Орла&Решки поспілкувалися з ліванцями, які пережили страшну трагедію: Майже за рік після вибуху

– Я відразу побігла рятувати дітей. Не могла просто взяти і втекти. Недоношені малюки лежали в інкубаторах, але через вибух ті розбилися. Лікарня дуже постраждала. Не знаю, як діти вижили, – розповіла Памела ведучому тревел-шоу на Новому каналі. – Фізично я могла перенести лише трьох. Електрики не було, ліфти не працювали, сходи були зруйновані. Як могла, пробиралася на вулицю, потім пройшла ще п’ять кілометрів з малюками на руках до найближчої лікарні.

Майже за рік після катастрофи Бейрут складно впізнати. Але ліванці доклали максимум зусиль, щоб відновити свою столицю й допомогти одне одному повернутися до нормального життя.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим – об 11:00.

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