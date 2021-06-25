Ведучі Орла&Решки поспілкувалися з ліванцями, які пережили страшну трагедію: Майже за рік після вибуху

Кирило Макашов і Michelle Andrade показали, як після потужного вибуху в бейрутському порту змінилося місто. І поговорили з медсестрою, яка рятувала дітей у зруйнованій лікарні

4 серпня 2020 року назвали чорним днем в історії Лівану. В ту п’ятницю о шостій годині вечора місцеві жителі поверталися з роботи додому. Чоловіки зустрічалися з друзями, жінки забирали дітей з садочків, хлопці та дівчата поспішали на побачення. Але їхнє життя назавжди змінив потужний вибух у бейрутському порту, який зруйнував половину міста. Як Бейрут відновився майже за рік після катастрофи, і що згадують про той страшний день місцеві жителі, розповіли співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов – ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує щосуботи.

– Приблизно о 18:00 ми почули вибух, через кілька секунд – другий, значно потужніший. Після нього зник зв’язок, ніхто не міг додзвонитися своїм близьким і дізнатися, що трапилося, чи живі вони. Дороги були завалені склом і уламками, машини – розбиті. Це був жах, не можу знайти слів, щоб описати той день, – розповів один з ліванців Кирилу Макашову.

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За офіційною версією, біля елеватора знаходився склад, на якому зберігалося 2700 тон вибухонебезпечної аміачної селітри. Під час ремонтних робіт іскра від зварювання підпалила селітру, почалася пожежа, і вона здетонувала. Вибух знищив бейрутський порт і зруйнував будівлі в радіусі 10 кілометрів. Він забрав житло у 300 тисяч ліванців. Тяжко поранив шість тисяч і вбив 210 людей. Момент вибуху зафіксували численні камери. Так, весь світ облетіло відео, випадково зняте під час весільної фотосесії у Бейруті в момент вибуху. Michelle Andrade вдалося поспілкуватися з його автором – місцевим фотографом Ібрагімом.

– Перше, що я подумав: «Це кінець». Тобто, кінець світу. Коли стався вибух, земля під ногами затрусилася. На місто опустилася чорна хмара. Ні я, ні наречений із нареченою не постраждали, але в той момент ми взагалі не розуміли, що відбувається, – згадує чоловік. – Молодята були в стані такого афекту, що поїхали в ресторан і хотіли продовжувати весілля. Але побачили, що ресторан зруйнований, і лише тоді все скасували. Я потім перемотував це відео по кадрах – на ньому видно, як ударна хвиля спочатку увігнулися скло всередину на півметра, а потім воно вигнулося назовні й вибухнуло.

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Наступного дня після вибуху ліванці з усіх куточків країни почали приїжджати в Бейрут. Бідні та багаті, мусульмани та християни – об’єдналися всі. Вони розчищали дороги, розгрібали завали, збирали місто по шматочках. Кожна людина стала супергероєм для своєї країни. Як, наприклад, медсестра Памела, з якою під час зйомок «Орла&Решка» поспілкувався Кирило Макашов. Під час вибуху вона перебувала у відділенні патології новонароджених.

– Я відразу побігла рятувати дітей. Не могла просто взяти і втекти. Недоношені малюки лежали в інкубаторах, але через вибух ті розбилися. Лікарня дуже постраждала. Не знаю, як діти вижили, – розповіла Памела ведучому тревел-шоу на Новому каналі. – Фізично я могла перенести лише трьох. Електрики не було, ліфти не працювали, сходи були зруйновані. Як могла, пробиралася на вулицю, потім пройшла ще п’ять кілометрів з малюками на руках до найближчої лікарні.

Майже за рік після катастрофи Бейрут складно впізнати. Але ліванці доклали максимум зусиль, щоб відновити свою столицю й допомогти одне одному повернутися до нормального життя.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим – об 11:00.