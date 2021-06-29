Michelle Andrade — про екстремальний дріфт на багажнику: Не знала, за що триматися

Під час зйомки тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) співачці показали, чим на дозвіллі захоплюються ліванці

Жителі Лівії дуже люблять швидкість, тому в пошані у них спорткари. Іноді здається, що вони взагалі забили на правила дорожнього руху — можуть навіть не тримати кермо під час поїздки. Але ліванці запевняють: вони водять, як боги, і в аварії не потрапляють. З одним з таких гонщиків — власником спорткара Анджело — каталася співачка Michelle Andrade під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

— Швидкість — наша пристрасть. Батько подарував мені спортивну тачку в 15 років. Якщо у ліванців є гроші, вони дарують дітям на дні народження машини, навіть якщо у тих ще прав немає, — зазначив хлопець.

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Розваги ліванців також пов’язані зі швидкістю — вони виїжджають на гоночні треки та дріфтують (проходять повороти на максимальній швидкості з заносами, — прим. ред.) від душі.

— Анджело привіз мене на гоночний трек «Монте-Верде». Це святе місце для ліванських чоловіків. Тільки тут вони можуть відвести душу та вичавити зі своїх сталевих коней максимальну швидкість, — розповіла Michelle Andrade.

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Спочатку дівчину покатали в машині, але вона навіть не здогадувалася, що найстрашніше чекає її попереду. Тому що після дріфту співачку посадили на багажник, сказали міцно триматися руками за спойлер і… продовжили дріфтити на шаленій швидкості!

— Я дуже боюся швидкості, коли водій почав дуже швидко їхати і дріфтувати — це було так дико! — розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — А я була ще в сукенці, з кучериками… Не знала, за що триматися, було дуже страшно. Але я довірилася водієві — він був дуже зосереджений, все контролював і знав, що робить. Повторювати не рекомендую, але подивитися можна.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою й Антоном Зайцевим — об 11:00.