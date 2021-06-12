Упала лицом в снег: ведущая «Орла&Решки» неудачно спустилась с горы в Грузии

Покорить суровые кавказские горы удается не каждому. Особенно, если делать это на сноуборде, как Василиса Хвостова из тревел-шоу на Новом канале

Сванетия — самая северная часть Грузии. Это настоящий магнит, который буквально притягивает любителей горного отдыха. Там находится Тетнулди — весьма молодой, но уже популярный горнолыжный курорт. Трасс на нем пока немного, но здесь есть неограниченные возможности для внетрассового катания — фрирайда. В этом убедилась ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал, Василиса Хвостова.

Чтобы спуститься с горы, девушке пришлось сначала на нее подняться. И тут не обошлось без приключений, ведь из-за карантина подъемники не работают. Специально для Василисы инструктор заказал ратрак — гусеничный транспорт, который утрамбовывает снег в горах. На нем ведущая, словно на огромной снегоуборочной машине, мчалась вверх.

Вслепую по песку: ведущий «Орла&Решки» принял участие в экстремальной поездке на багги

Прибыв на место, девушка начала демонстрировать навыки катания на борде, но впечатлить инструктора ей так и не удалось. Василиса то и дело падала, а однажды даже грохнулась в снег лицом!

— Это, может быть, и самый опасный спорт, но точно могу сказать, что он и самый веселый, потому что я так давно не смеялась, — призналась ведущая тревел-шоу, которое показывает Новый канал.

Ведущие «Орла&Решки. Земляне» побывали в месте, где зародилось человечество

Кстати, об опасности. Перед тем, как стать на доску, фрирайдер должен надеть лавинный рюкзак. Он защитит в случае лавины — достаточно дернуть рычаг, и за несколько секунд за плечами надуется подушка безопасности. Она поможет удержаться на поверхности.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.