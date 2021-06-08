Наосліп по піску: ведучий «Орла & Решка» взяв участь в екстремальній поїздці на баггі

Антон Зайцев з тревел-шоу на Новому каналі вплутався в нічну пригоду на Кабо-Верде

Острови Кабо-Верде в Західній Африці — місцевість унікальна. Вони крихітні, малонаселені, з космічними пейзажами, унікальною філософією та божевільними розвагами. Наприклад, вночі там можна відправитися в екстремальну подорож на баггі — невеликому автомобілі, призначеному для їзди бездоріжжям. Цим і зайнявся Антон Зайцев — ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал.

— Із заходом сонця життя на Кабо-Верде не закінчується, тому я вирішив замовити собі одну нічну пригоду — катання на баггі! — зазначив Антон Зайцев. — Ця пригода з перчинкою: по-перше, покатушки відбуваються в непроглядній пітьмі — дивно, як водій орієнтується в дорозі, тому що нічого не видно навіть з включеними фарами! По-друге, баггі гарненько заносить на пісках.

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Правила поїздки прості: водії повинні тримати дистанцію п’ять метрів, максимум — 10. Робити зигзаги і перевищувати швидкість — заборонено. Яскраві враження — гарантовані!

— У певний момент ти взагалі не розумієш, де перебуваєш, і куди тебе везуть. Складалося враження, що ми подорожуємо по якомусь закинутому острову — камені, пісок, старі будівлі та ні душі! — поділився враженнями ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал. — А строкатий кортеж, який слідував за нами, виглядав, як космічна поліція, яка їде на виклик.

Дивіться всією сім’єю нові випуски тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі. Прем’єра нового сезону — «Орел&Решка. Земляни» з ведучими Michelle Andrade і Кирилом Макашовим — у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!