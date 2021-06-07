Ведучі «Орла&Решки. Земляни» побували в місці, де зародилося людство

Кирило Макашов і Michelle Andrade вирушили на пошуки пригод до Кенії

Кенію часто називають «колискою людства». І це не просто так – африканську країну перетинає Велика рифтова долина – місце, де, як припускають учені, зародилося людство. Нещодавно там побували ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов. Дівчина подивилася на долину з висоти пташиного польоту.

– Десь тут, у гігантському розломі земної кори знайшли останки найдавнішого пращура людини – австралопітека на ім’я Люсі. Саме звідси люди розселилися по всій планеті, – розповіла співачка Michelle Andrade. – Це найбільша загадка людства – як від волохатої мавпи пішов вид, який зараз створює хмарочоси і літає на Марс? Археолог Геральд Матюшин стверджує, що в рифтовій долині вищий радіаційний фон, тому мавпи й еволюціонували. А ось кенійський єпископ Боніфас Адойо впевнений, що ніякої мавпи не було, і що людину створив Бог.

Ведуча «Орла&Решки» провела ніч на краю світу

У цій же долині, зав 100 кілометрів від Найробі, знаходиться озеро Найваша. Деякі вчені пов’язують з ним одну з версій народження людини – теорію водної мавпи.

– Вчений Макс Вестенхофер вважає, що предок людини жив на мілководді, тому став ходити на двох ногах, втратив шерсть і отримав довгий ніс, щоб захищатися від води. Можливо, саме на цьому озері мавпа перетворилася на людину, – розповів ведучий тревел-шоу на Новому каналі Кирило Макашов. – Але все це було мільйони років тому, а зараз тут національний парк, де живе безліч звірини і близько 400 видів птахів.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим щосуботи о 10:00. Нові випуски сезону «Чудеса світу» – щосуботи об 11:00 на Новому каналі!