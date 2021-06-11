Ведущий «Орла&Решки. Земляне» Кирилл Макашов пил кровь с молоком в эфиопском племени

Новый ведущий тревел-шоу на Новом канале побывал в гостях у племени пузатых мужчин боди, которые сидят на очень странной диете

В долине реки Омо — области южных народностей Эфиопии — живет 56 первобытных племен. В гости к одному из них — племени боди — отправился Кирилл Макашов — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам.

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Чтобы задобрить местных жителей, парень основательно подготовился: купил на рынке подарки — жевательный табак (боди верят, что он убивает бактерии во рту), соль (это универсальная валюта в эфиопских племенах), лезвия для бритья, мыло и кофейную шелуху.

— Никогда не знаешь, что у диких эфиопских племен на уме и как они встретят белого туриста. Поэтому я решил взять с собой двух охранников, — сказал Кирилл. — В самом племени на меня смотрели, будто я какой-то ненормальный. И лишь после того, как вождь дал добро, можно было рассмотреть боди поближе.

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Боди отличаются от остальных племен тем, что у мужчин здесь огромные, натянутые, как барабан, пузища. Кажется, они сейчас треснут! Но это не изъян, а признак крепкого здоровья и сексуальности. Такая красота, кстати, не выростает сама по себе — чтобы отрастить живот, мужчины пьют молоко и кровь коровы.

— Сначала они привязывают корову, чтобы пустить ей кровь — протыкают шею стрелой. А потом кровь смешивают с молоком. При этом молоко сворачивается кусочками, но они все равно выпивают литр такого напитка залпом, — удивился ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Выглядят они после этого не самыми счастливыми, ведь кровь очень плохо переваривается.

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Пьют эту далеко не самую приятную жижу на протяжении шести месяцев, пока готовятся к племенному конкурсу красоты — каждый год толстяки дефилируют перед старейшинами. Самый пузатый получает пожизненный статус героя и может выбрать себе жену. Если захочет еще одну жену, должен опять шесть месяцев отращивать живот. Во время подготовки к конкурсу мужчины не только сидят на молочно-кровной диете, но и лежат пластом в отдельной хижине — боятся пошевелиться, чтобы не сжечь лишнюю каллорию. И только после свадьбы боди могут расслабиться и похудеть.

«Орел&Решка» не был бы «Орлом&Решкой», если бы ведущий сам не попробовал мерзкое снадобье.

— Кровь свернулась и стала не жижей, а одним целым… Но я успел это лизнуть, — с отвращением вспоминает Кирилл.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.