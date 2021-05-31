Ведущая «Орла&Решки» провела ночь на краю света

Василиса Хвостова из тревел-шоу на Новом канале искала приключения, проходя путь Святого Иакова в Испании

В каких только местах ни бывала ведущая Василиса Хвостова со съемками тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал: в опасных африканских странах, на экзотических островах и вулканах, в притягательных пустынях… Теперь ее копилка приключений пополнилась ночевкой на краю света.

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Во время прохождения пути Святого Иакова в Испании девушка заехала на мыс Финистерре — скалистый обрыв, выступающий в океан на три километра. Переводится его название как «край света». И неспроста.

— В средние века, когда Землю считали плоской, эту точку представляли краем света. Сегодня эта теория опровергнута, но на мыс все равно часто приезжают туристы — посмотреть, как солнце ныряет в океан, — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — На протяжении нескольких веков путешественники, преодолевшие путь святого Иакова, приходили именно сюда. Потому что где еще, как не здесь, начать новую жизнь? Пилигримы сжигали всю свою одежду и перерождались, словно птица Феникс.

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В середине XIX века тут был построен маяк, который показывал путь кораблям. Он работает до сих пор. А рядом с ним есть дом, в котором обустроили классный отель для состоятельных пилигримов — в нем и провела ночь Василиса. Какие еще приключения ждали ведущую на пути Святого Иакова, узнаете в свежем выпуске тревел-шоу.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00. Премьера нового сезона — «Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!