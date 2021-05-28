Michelle Andrade і Кирило Макашов розповіли про найскладніші моменти Орла&Решки. Земляни

Ведучі нового сезону тревел-шоу про пригоди в реальному світі зізналися, що далося їм найскладніше під час зйомок

Тревел-шоу «Орел&Решка» показало глядачам практично весь світ. Але в новому сезоні «Земляни», прем’єру якого Новий канал покаже 5 червня, Michelle Andrade і Кирило Макашов зроблять акцент не на історичних пам’ятках і розкішних готелях, а на людях. Саме спілкування з жителями різних країн стало найскладнішою частиною зйомок для новоспечених ведучих.

— На зйомках ми дуже багато спілкуємося з людьми. Задаємо їм різні питання — іноді незручні, які ніколи в житті не задали б просто так. Вони потрібні, щоб розкрити людину, дізнатися більше про неї. Донести іншим, наскільки люди прекрасні! — розповіла Michelle Andrade. — Хтось хоче з нами спілкуватися, хтось — ні. Після 10-ї відмови я вже перестала звертати на це увагу: просто йду і роблю свою справу. Але стерти ось цю грань, коли ти знаходишся поруч з людиною, а тобі незручно з нею говорити, було найскладнішим. Тим більше, що ми спілкувалися як з простими людьми, так і з шейхами, наприклад.

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Якби Michelle Andrade і Кирилу Макашову треба було просто ставити незручні питання — півбіди. Але ситуація ускладнюється знімальним процесом.

— Якщо хочете дізнатися, як почувають себе ведучі «Орла&Решки», просто підготуйте 10 питань, вийдіть на вулицю і задайте їх першому зустрічному. При цьому підходити потрібно з камерами — щоб ті збентежилися і не зрозуміли, що відбувається, — сміється ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі Кирило Макашов.

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На власному досвіді ведучі переконалися: іноді життєві історії звичайних людей можуть вразити куди більше розкручених пам’яток.

— Мене вразила історія одного хлопця, який без освіти та навичок забезпечив електрикою ціле село! Коли йому було сім років, він продав 300 кроликів і купив генератор, за допомогою якого своїми руками виготовив водоворотну турбіну. Завдяки їй хлопчик забезпечив електрикою не тільки свою сім’ю, а й 250 будинків, — розповіла Michelle Andrade. — Зараз йому 23 роки, і у нього три гідроелектростанції! Він працює 24/7 для людей, чим мене дуже надихає. Адже дійсно неважливо, де ти народився, в якій сім’ї, яке в тебе освіта. Ти все одно можеш досягти висот своїм розумом і завзяттям.

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— Під час зйомок у Дубаї до нас під’їхала машина і хлопець поцікавився, що ми тут робимо. Він виявився місцевим гідом і запропонував покатати нас по району і розповісти про нього. Не пам’ятаю, як його звали, але він розповів дуже багато цікавої інформації про Дубай. Наприклад, що ціна на квартиру в центрі міста стартує від 280 тисяч доларів за квадратний метр. Щоб іноземцю відкрити бізнес тут, потрібно мати місцевого партнера, який навіть нічого не роблячи буде отримувати 51% прибутку, — поділився Кирило Макашов. — Залишив той хлопець дуже приємне враження: грошей не взяв і розповів багато цікавого.

Довідка:

«Орел&Решка. Земляни» — новий сезон тревел-шоу, в якому ведучі їздитимуть у гості до дивовижних народів, спілкуватимуться з місцевими жителями, дізнаватимуться цікаві подробиці про протилежну стать і розвінчуватимуть популярні стереотипи. Чи справді шотландці грубіяни, а африканці краще лікуватимуть хвороби у шаманів, ніж у лікарів? Чого не можна говорити італійцеві на першому побаченні? Поки туристи оглядають популярні місця, нові ведучі «Орла&Решки» покажуть країни під абсолютно новим кутом.

Дивіться всією сім’єю прем’єру тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» з новими ведучими — співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!