Должен увидеть каждый: Женя Синельников поделился любимыми местами Стамбула

Планируете провести выходные в Турции? Мы расскажем, куда обязательно стоит сходить за яркими впечатлениями

С 15 мая украинцам стало намного проще попасть в Турцию — по прилету в страну теперь не нужно предъявлять негативный ПЦР-тест. Отличный повод запланировать отпуск или уикенд в восточной стране. Куда лучше лететь, рассказал Женя Синельников — один из создателей тревел-шоу «Орел&Решка», которое показывает Новый канал.

— Для того чтобы прочувствовать Турцию, езжайте в Стамбул. Из-за того, что эта страна находится рядом с нами, у нас сложился стереотип, что там нет ничего особенного. Но на самом деле Стамбул нереально колоритный, богатый местами силы, религии, — рассказал Женя Синельников ведущему Славе Демину в «Люкс подкасте». — А еще Стамбул — это очень вкусно и дешево. 500 долларов спокойно хватит на неделю даже на двоих.

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Если вы переживаете, что Турция вам быстро наскучит, — не стоит. В Стамбуле вы найдете занятия на любой вкус.

— Это город для всего: там есть и развлечения, и места для души, и хай-тек, супермодные, эффектные места. Там живет 20 миллионов населения — это огромный мощнейший город! Они мусульмане, но продвинутые, чтят свою культуру, но открыты ко всем, — отметил один из создателей «Орла&Решки». — Турция очень разнообразна. Здесь перед тобой шикарные небоскребы, а сворачиваешь за улочку — видишь кардинально другой старый город. Все граничит друг с другом.

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Must–see места Стамбула от Жени Синельникова

Собор Святой Софии. На район, в котором находится София, Женя Синельников советует выделять целый день — выйти на набережную, походить по мосту, посмотреть на Девичий остров, поплавать вокруг него на кораблике, посмотреть на Голубую мечеть. Район Аксарай. Обязательно пройдитесь по челночному району и поторгуйтесь с местными продавцами.

— Ходишь и спрашиваешь, сколько стоит баскетбольный мячик, например. Тебе говорят: «Семь долларов». А потом ты торгуешься и покупаешь три за доллар. Идешь и думаешь: «Зачем мне три мяча? Но за такую цену буду с ними таскаться!» — смеется Женя Синельников.

Смотрите всей семьей новые приключения ведущих «Орла&Решки. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале! Премьера нового сезона тревел-шоу — «Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!