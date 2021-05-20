Життя у нетрях і стрибок з 4-кілометрової висоти: що пережили ведучі «Орла&Решки. Земляни»

Зовсім скоро ви побачите, які пригоди чекали Michelle Andrade і Кирила Макашова у новому сезоні найпопулярнішого українського тревел-шоу. А поки що – невеликий спойлер!

Бути ведучими «Орла&Решки» – не лише їздити по найцікавіших куточках планети і жити у красивих готелях, а й регулярно долати свої страхи і стикатися з екстремальними умовами. У цьому переконався ведучий сезону «Земляни», прем’єру якого Новий канал покаже в суботу, 5 червня, блогер Кирило Макашов.

– Усі, хто міг сказати, сказали нам, що було дуже жорстко відправити ведучих на зйомки перших двох випусків до Ефіопії та Кенії. Я бачив, як люди живуть у нетрях. Там, до речі, можна дуже дешево купити будинок, але коли ви побачите ці умови… Шкода, що зображення не передає запахи, – зазначив Кирило.

Michelle Andrade і Кирило Макашов стали ведучими сезону «Орел&Решка. Земляни»

Дісталася частка екстремальних пригод у реальному світі й співведучій Кирила – українсько-болівійській співачці Michelle Andrade. Вона стрибнула з парашутом з чотирикілометрової висоти!

– Я думала, що смілива… До того, як ми піднялися в літаку на висоту, і тренер сказав: «Ну все, зараз будемо стрибати». У мене почали пітніти руки, я стала відчувати, як сильно б’ється серце. Відчинилися двері, літак мчав з такою швидкістю, що я навіть не встигала дихати! І найжахливіше – тренер попросив витягнути руки й ноги назад, а я думала: «Ні, я хочу триматися за все, що бачу!» Не знаю, як описати словами вільне падіння, але це дуже страшно! – поділилася враженнями ведуча нового сезону тревел-шоу, яке покаже Новий канал. – Але, коли приземляєшся, таке враження, ніби з тебе зняли весь вантаж, все погане, і ти став іншою, сильнішою людиною.

У новому сезоні ведучі багато спілкуватися з місцевими жителями і не тільки. Наприклад, Кирилу Макашову і Michelle Andrade пощастило погуляти в оточенні диких тварин.

– Я їздив у Національний парк Кенії! Їдеш, а там зебри й буйволи ходять просто по дорозі, без паркану. Коли запитуєш у місцевих, чи безпечно це, тобі кажуть: «Сто відсотків!» Щоправда, коли їдеш повз кущі, в яких лежить левиний прайд, думаєш інакше… Але це надумані моменти, адже, по суті, це звичайний парк, просто в ньому живуть екзотичні тварини, – розповів Кирило. – Ще я дуже близько під’їжджав до бегемотів. Коли ти вперше його бачиш, думаєш: «Це що взагалі, це хто?» Вони коричневі, з рожевим пузом і маленькими вухами. Дуже смішні, але дуже небезпечні!

Дивіться усією сім’єю прем’єру тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» з новими ведучими – співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!