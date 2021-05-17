Michelle Andrade і Кирило Макашов стали ведучими сезону «Орел&Решка. Земляни»

Нові ведучі — популярна співачка з Болівії і блогер з Дніпра, оновлена ​​концепція. Новий канал покаже несподіваний сезон тревел-шоу «Орел&Решка», в якому особливу увагу приділять не машинам і готелям, а людям. Готуйтеся: на вас чекають круті пригоди в реальному світі!

За десять років свого існування тревел-шоу «Орел&Решка» показало глядачам практично всю планету — популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні, прем’єру якого Новий канал покаже 5 червня, мандрівники зроблять акцент на людях: звідси і назва — «Земляни».

Ведучі — співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов, який веде Instagram-аккаунт зі смішними відео для вивчення англійської мови — будуть їздити в гості до дивних народів, спілкуватися з місцевими жителями, дізнаватися цікаві подробиці про протилежну стать і розвінчувати популярні стереотипи. Чи справді шотландці — грубіяни, а африканці швидше підуть лікувати хвороби до шаманів, а не до лікарів? Чого не можна говорити італійцеві на першому побаченні? Поки туристи оглядають популярні місця, нові ведучі «Орла&Решки» покажуть країни під абсолютно новим кутом.

— Глядачі так полюбили Michelle Andrade в сезоні «10 років», що просто не залишили нам шансу! Так само, як і шанувальники дніпровського блогера Кирила Макашова, які буквально атакували наш Instagram-аккаунт з з проханнями зробити його ведучим, — розповіла генеральний продюсер тревел-шоу «Орел&Решка» Олена Синельникова.

Досвід зйомки в «Орлі&Решці» у Michelle Andrade вже є — вона відкривала святковий сезон «10 років» у рідній Болівії. Але бути ведучою одного випуску — зовсім не те ж саме, що відзняти весь сезон.

— Впевнена, що кожен, незалежно від своєї професії, хотів би відчути, що таке — бути ведучим «Орла&Решки». Мені випала така можливість, і після одного випуску в сезоні «10 років» я закохалася в проект і в талановиту команду, яка його створює, — зізналася дівчина. — Звичайно, в реальності все набагато складніше, ніж це виглядає на екрані — виникає багато непередбачуваних ситуацій, несподіваних зустрічей, локацій, персонажів… Але я завжди мріяла спілкуватися з людьми з усього світу, дізнаватися їх історії — і зараз такими цікавими і неймовірними зустрічами наповнений кожен мій день! А я наповнена натхненням і спрагою пригод! Завжди непросто приходити на місце когось, нам з Кирилом пощастило — ми запатентували за собою новий сезон! І він точно вразить кожного глядача, тому що це сезон про людей, про Людину.

А ось блогер Кирило Макашов вперше став ведучим тревел-шоу, причому відразу ж пройшов курс молодого бійця на зйомках в екзотичних країнах.

— Я дуже радий, що став ведучим «Орла&Решки»! Дякую моїм фоловерам і Олені Синельниковій, яка прислухалася до них і взяла мене в тревел-шоу. Хоча перші зйомки були дуже жорсткими — я пив кров і жив у нетрях, — сказав новоспечений ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Ми дуже круто спрацювалися з Michelle Andrade, у нас вже є спільні жарти, якими ми можемо по-доброму підклювати один одного. Завдяки цьому в загальних планах у кадрі ми виглядаємо дуже органічно.

Прем’єра сезону «Земляни» відбудеться в суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі. А перші кадри пригод нового сезону ви можете побачити просто зараз — вони увійшли у відео на україномовну версію пісні Michelle Andrade — Échale.

Довідка:

Michelle Andrade — українська співачка болівійського походження, працює на лейблі MOZGI Entertainment. Серед найпопулярніших пісень — Amor, «Хватит свистеть», Hasta la Vista. Її перший україномовний сингл «Не знаю» став одним з найротованіших хітів у 2020 році.

Кирило Макашов — дніпровський блогер. Його блог присвячений вивченню англійської мови за допомогою смішних відеороликів. За освітою хлопець — хореограф.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» щосуботи о 10:00 на Новому каналі!