Ведущий «Орла&Решки» был в шаге от смерти в Уганде

Экстремальный спуск превратился из развлечения в опасное испытание

На экваторе, в самом центре Африки находится ее гигантское голубое сердце – озеро Виктория. Именно к этому невероятному чуду света отправилась команда тревела «Орел&Решка». Уик-энд заставил ведущих пережить весь спектр эмоций: восторг от озера, удивление от местной пищи, ужас от условий жизни людей и, конечно, адреналин. У ведущего программы Антона Зайцева его было даже слишком, ведь тамошнее развлечение чуть не стоило ему жизни.

– Озеро Виктория дало жизнь огромной африканской реке Нил. Она считается самой длинной на планете, – рассказывает ведущий. – Нил берет свое начало в северной части озера Виктория, преодолевает саванны, пустыни, гигантские мегаполисы и через шесть тысяч километров впадает в Средиземное море. В самых истоках Нила образовались опасные пороги. Здесь устраивают экстремальные развлечения – рафтинг по бурной реке.

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Антон Зайцев не мог пройти мимо такой возможности. Поэтому, заплатив 160 долларов, отправился навстречу опасным приключениям.

– Для разогрева встречаем первый порог под названием «утренний душ», – говорит ведущий. – На самом деле, адреналин зашкаливает, но это еще «детский порог». Следующие десять километров встречаем пороги, где каждый опаснее предыдущего. Но ни одно из этих испытаний не может сравниться с тем, что ожидало нас дальше.

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В конце маршрута Антон доплыл до порога пятой категории сложности, который назвал «гигантской мясорубкой». И не зря, ведь здесь он был в шаге от смерти. Его лодку накрыло невероятно сильным потоком, и ведущий оказался под водой. Вынырнуть было почти невозможно.

– Этот порог надо было проходить ближе к берегу, где течение чуть слабее. Но я растерялся, – признается Антон. – Мой капитан пытался свернуть в сторону сам, но понял, что не успевает, поэтому решил пройти порог на скорости. Но и это не удалось, поэтому лодка перевернулась. Я пытался найти хоть какую-то опору, чтобы вынырнуть и набрать воздуха, но течение тянуло вниз, а вода сильно била по голове. Так страшно мне не было никогда в жизни.

Как ведущему «Орел&Решка. Чудеса света» удалось спастись, и чем закончилось смертельно опасное развлечение – смотрите в субботу, 16 января, в 10:00 на Новом канале.