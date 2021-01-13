Ведущая «Орла&Решки» познакомилась с «винной принцессой»

А еще попробовала самое дорогое и эксклюзивное вино долины Рейна

Долина реки Рейн – главный винный регион Германии. Здесь выращивают знаменитый виноград сорта Рислинг. Также известно, что этот край славится большим количеством средневековых замков. Так вот, представьте, винных погребов здесь еще больше. Поэтому ведущая тревела «Орел&Решка. Чудеса света» (Новый канал) Василиса Хвостова решила познакомиться с местным вином, и не только с ним. Она нашла настоящую «винную принцессу».

– «Винная принцесса» – это такая должность, которая представляет наш винный регион в мире, – рассказывает обладательница этого звания Катарина Фладунг. – Выбирается девушка только на год. Чтобы стать нею, нужно, прежде всего, любить вино. За титул борются 13 девушек из тринадцати винных регионов долины Рейна. Чтобы победить, нужно разбираться в вине, ведь на выборах судьи задают вопросы о его производстве. Быть «принцессой вина» – это автоматическая возможность не только поездить по разным городам своей страны, но и увидеть весь мир. Как-то мне повезло в течение двух недель пожить в Гонконге. Там я представляла наше немецкое вино.

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Знакомством и экскурсией по владениям «принцессы» и винному погребу ничего не закончилось. По плану была дегустация самого дорогого и эксклюзивного вина долины Рейна. Ему целых 19 лет.

– Ice-wine или «ледяного вина» осталось всего 11 бутылок, – рассказывает Катарина. – Называют его так, потому что урожай этого винограда собирают после первых заморозков. Это делается для того, чтобы вся вода в винограде замерзла. Тогда во время отжима из ягод выходит только очень концентрированный сок, и вкус у вина очень богатый, интенсивный, а еще сладкий. Каждая капля такого вина – на вес золота. Стоимость бутылки – 94 евро (3280 грн).

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