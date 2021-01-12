Ведущая «Орла&Решки» узнала, чем привлекает богачей опасное для жизни занятие

Речь идет о скалолазании, которое является самым популярным развлечением на Майорке

Майорка – остров в Средиземном море, который манит своим филигранным сочетанием современного и старинного миров. В этот край отправились ведущие тревела «Орел&Решка. Девчата» (Новый канал) Настя Ивлеева и Юля Коваль. И пока первая отдыхала со 100 долларами в кармане, вторая проводила уик-энд богача. Кроме роскошного жилья, питания и транспорта попробовала также развлечение туриста «с деньгами». Самое популярное там, не поверите, скалолазание.

– Сначала думала, что это очень легко, и я за секунду поднимусь на вершину, но не все вышло так, как хотелось, – рассказала Юля Коваль. – Скалолазание оказалось очень сложным занятием. Лезла и думала, почему состоятельным людям не сидится спокойно? Казалось бы, у тебя деньги, так лежи себе, ешь устриц, морских ежей… Нет, на скалы лезут!

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Наконец ведущая узнала, что заставляет богатых туристов лезть на гору.

– Во-первых, адреналин. Несмотря на страховку, страх сорваться с высоты никуда не исчезает, – рассказывает Юля Коваль. – Во-вторых, скалолазание – это что-то вроде медитации. Ты абсолютно забываешь обо всех проблемах, ведь есть только ты, скала и финальная точка, куда должен добраться. Это такой спокойный вид спорта, где думаешь не только куда тебе поставить руку и ногу, а и о жизни. В-третьих, во время этого занятия ты тренируешь все группы мышц, растяжку и даже мозг, ведь весь свой подъем стоит просчитывать на несколько шагов вперед, как в шахматах. В-четвертых, это прекрасная возможность побороть свой страх. Ну и, наконец, когда ты достигаешь вершины собственными силами, преодолев все трудности на пути, получаешь невероятный заряд уверенности в себе.

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После подъема у ведущей тряслись ноги, руки, сбилось дыхание, была сильная усталость и одновременно гордость за себя, что она пообещала себе несмотря ни на что покорить вершину и сделала это.

На какие еще подвиги Юля и ее подруга Настя Ивлеева пошли во время путешествия на Майорку – смотрите в полном выпуске тревела «Орел&Решка. Девчата» на сайте или на YouTube Нового канала. А свежие приключения включайте каждую субботу в 10:00 в эфире телеканала.