Ведущая Орла&Решки побывала в мистическом отеле на Кипре

Руины, граффити и духи… Всю правду о загадочном отеле узнаете в субботу в 10:00 на Новом канале

Путешествия команды легендарного тревела «Орел&Решка», который показывает Новый канал, полны традициями разных народов, интересными местам и вкусной едой. Но на этот раз в выпуске «Орла&Решки. Девчата» с Кипра будет еще и мистика. Ведущая программы Настя Ивлеева решила поехать в самое высокогорное село Кипра Продромос. В середине прошлого века оно считалось элитным горным курортом. Все благодаря одному отелю.

– Отель «Беренгария» был построен в 1930 году одним местным жителем, – рассказывает ведущая. – Он выполнен в викторианском стиле и даже назван в честь жены короля Ричарда Львиное Сердце. Очень долгое время отель был самым большим и роскошным на всем острове. Здесь отдыхали члены королевских семей, проводились светские ужины и культурные мероприятия.

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Все изменилось после смерти хозяина «Беренгарии».

– В завещании он оставил отель трем своим сыновьям, попросил их не ссориться и вместе управлять семейным бизнесом, – рассказывает Настя. – При этом пригрозил проклятием. Дети не послушались и начали ссориться в попытках разделить имущество. В конце концов отель не достался никому, ведь все трое молодых людей умерли при загадочных обстоятельствах. Затем отель обанкротился.

Парадокс в том, что даже родственникам сыновей, которым сейчас принадлежит эта земля, не удается продать отель. Сделки постоянно срываются, а потенциальные покупатели гибнут.

– Когда-то заведение славилось большим количеством богатых и известных гостей. И когда ты представляешь, как все здесь жило и радовалось, то по коже бегут мурашки, – признается ведущая. – Не знаю, верить ли этому, но, говорят, духи этих молодых людей до сих пор живут здесь, оберегают свою территорию и никому ее не отдают.

Что еще интересного нашли ведущие, и о каких местных традициях узнали – смотрите в выпуске «Орел&Решка. Девчата» с Кипра в субботу, 19 декабря, в 10:00 на Новом канале.