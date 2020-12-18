Ведущий Орла&Решка побывал в настоящем замке Золушки

Завесу приоткрыли для программы «Орел&Решка» сверхсекретно, ведь снимать там категорически запрещено

Наверное, нет того, кто бы не видел замок Золушки от студии Walt Disney Pictures. Оказывается, этот символ сказки – не выдумка мультипликаторов. Они срисовали свой замок с реального, который находится в горах на юге Баварии. Называется он Нойшванштайн. Именно туда отправилась команда тревела «Орел&Решка. Чудеса света» (Новый канал).

– Этот замок построил Король Баварии Людовик ІІ, – говорит ведущий программы Антон Зайцев. – Правителем он был, мягко говоря, эксцентричным. Романтиком, который любил немецкие легенды о рыцарях и подвигах. И вместо того, чтобы воевать с соседями, он решил построить несколько сказочных замков по всей Баварии.

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Первый замок Людовик ІІ построил рядом со своим родовым гнездом. Для этого нужно было подорвать половину горы и вывести из бюджета Баварии примерно 250 миллионов евро (по современному курсу).

– Важная информация – внутри замка Золушки никому и никогда нельзя снимать, – говорит Антон. – Но мы покажем эксклюзивные кадры и расскажем, что там находится. Представители замка передали «Орлу&Решке» эксклюзивное видео.

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С самого порога вас встречает роскошь. Людовик хотел построить для себя где-то 200 комнат, но успел сделать только 16. Их туристам и показывают. Завораживающие расписные стены и потолки, шикарные канделябры, панели с резным деревом, кованые кружева и украшения. Кстати, там есть даже один из первых в Европе телефон. Он был нужен, чтобы вызвать слугу.

– Но когда министры увидели всю эту сказочную роскошь, то решили, что с таким королем страна долго не протянет, поэтому тайно признали Людовика душевнобольным, – рассказывает Антон. – Потом силой вывезли в другой замок и приставили к нему психиатра. А потом их двоих нашли мертвыми на берегу озера. Вот такая темная история. А что делать с замком, министры придумали быстро. Начали показывать его туристам и брать за это деньги. Так за 13 лет отбили все средства, которые потратили на строительство. Интересно получается – транжира-король стал зарабатывать для Германии деньги после смерти.

А что еще интересного и роскошного показали ведущие «Орел&Решка» в Баварии – смотрите в субботу в 10:00 на Новом канале.