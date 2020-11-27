Ведущий «Орла&Решки» узнал столетнюю тайну приготовления французского омлета

Это блюдо считается самым нежным и «воздушным» в мире

Омлет – один из самых распространенных завтраков. Вариантов этого блюда из яиц – множество, рецептов тоже немало, но одно всегда остается неизменным – желание сделать омлет пышным и нежным. Хотите раз и навсегда научиться готовить его идеально? Ловите секретный рецепт, который ведущий легендарного тревела «Орел&Решка» (Новый канал) узнал во время путешествия на французский остров-аббатство Мон-Сен-Мишель.

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Самое популярное блюдо там – омлет матушки Пуляр. Он считается самым «воздушным» и нежным в мире. Рецепт приготовления омлета держится в строгой тайне. Но ведущий «Орла&Решки. Чудеса света» Антон Зайцев со своей «золотой» карточкой может позволить себе что угодно. Поэтому и зайти на кухню одного из заведений, чтобы узнать секрет приготовления знаменитого омлета, он не побоялся.

– На первый взгляд, здесь все обычное – яйца, посуда, печь, повара. Как будто никакой магии нет, – рассказал ведущий. – Но в чем же секрет воздушности омлета? Сейчас я вам открою столетнюю тайну. Чтобы омлет получился пышным, повар разделяет белок и желток. Просто жир желтка не позволяет белку подняться до пышной пены. Поэтому отдельно взбивается белок, отдельно – желток, и только потом все смешивается. Ну, все – дело раскрыто.

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На кухне побывал, можно и попробовать блюдо.

– Знаете, интересно, что омлет даже при разрезании не теряет своей «воздушности». Ммммм, очень нежный. Такое впечатление, что благодаря вот этой взбитости ты ешь омлет с пюре. Просто не успеваешь разжевать, ведь он, как морская пена, исчезает во рту.

Конечно, за такое райское наслаждение от вкуса и текстуры нужно заплатить. Немало заплатить. 32 евро (1076 грн) стоит омлет обычный, 34 евро (1143 грн) нужно отдать за блюдо с беконом и картофелем, а стоимость яиц с морскими гребешками – аж 38 евро (1277 грн).

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К счастью, Антон Зайцев узнал тайный рецепт омлета матушки Пуляр. Поэтому можно спокойно приготовить французское блюдо дома. Приятного аппетита!

В какие еще чудо-места отправится команда «Орла&Решки», и какие еще секреты узнают ведущие легендарного тревела – смотрите каждую субботу в 10:00 на Новом канале!