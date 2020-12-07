Ведущий «Орла&Решки» встретил пустынный народ олигархов

Поселение посреди настоящего песчаного моря он нашел в Западном Казахстане

Западный Казахстан – это край бесконечного песка, где могут выжить только кусты верблюжьей колючки. Там вообще нет дорог, но это не остановило ведущего легендарного тревела «Орел&Решка», который показывает Новый канал, Антона Зайцева. Он арендовал джип, который прекрасно тянет по бездорожью, поэтому все пески были по зубам. Хотя – почти все. На пути вдруг встретилась преграда, которая даже мощному автомобилю не под силу. Команда попала в настоящее песчаное море, где понимаешь, что точно ничего живого не встретишь. Но, оказывается, нет. Проехав чуть дальше, встречаешь народ, которых называют аттайцами.

– Аттайцы – это особый род казахов, – рассказывает ведущий. – Одна из версий их происхождения – они потомки воинов из армии Чингисхана. Сейчас занимаются скотоводством. В каждом дворе есть животные – верблюды и коровы.

Ведущий «Орла&Решки» узнал столетнюю тайну приготовления французского омлета

Ведущему «Орла&Решки» (Новый канал) стало интересно, как живется людям посреди пустыни. Он приехал в аул Сенек, где встретился с одним из местных. И не только пообщался с ним, но и в дом зашел, чтобы посмотреть, как живут аттайцы.

– На удивление, аттайцы не проживают в юртах, – делится Антон. – У них просторные дома с приличным ремонтом. Интересно, что в них много комнат, и даже отдельная – для молитв. Но самое интересное, что в доме аттайцев нет мебели. Там не увидишь ни кресел, ни дивана, ни стола. Поэтому чувствуешь себя немного неуютно. Просто не знаешь, куда себя деть. Но этим людям мебель не нужна, потому что они едят, сидя на полу. На котором, кстати, лежат красивые и мягкие ковры.

Ведущая «Орла&Решки» переночевала в юрте

Антон Зайцев признался, что представлял себе жизнь аттайцев несколько иначе. Он удивился хорошему уровню и условиям проживания этих людей. Хозяин двора рассказал, что «поднялись» они благодаря сельскому хозяйству.

– Вы не поверите, но люди, которые живут в пустыне, почти олигархи, – в восторге рассказывает ведущий. – Аттайцы имеют огромные табуны лошадей, коров и баранов. Некоторые из них насчитывают по 700 животных. На деньги от продажи скота они возводят дома, покупают дорогие машины, ковры, люстры, и устраивают пышные свадьбы.

Смотрите невероятные приключения и захватывающие путешествия команды «Орла&Решки» каждую субботу в 10:00 на Новом канале.