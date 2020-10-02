Ведущий «Орла и Решки» нашел Ноев ковчег

Пребывая в Турции, Антон Зайцев, ведущий легендарного украинского тревел-шоу, отправился в место, где, по предположениям ученых, может находиться библейский корабль

Благодаря проекту «Орел и Решка» его ведущие могут попасть в самые необычные места. Поэтому, оказавшись в Турции, Антон Зайцев не мог упустить возможность и отправился к Ноевому ковчегу – кораблю, который, по библейским преданиям, спас от всемирного потопа все разновидности животных.

– Добраться туда можно на такси из города Догубаязит, – рассказывает ведущий «Орел и Решка. Чудеса света» – шоу, которое отныне показывает Новый канал. – Стоит это 200 лир, что около 30 долларов. Или можно взять в аренду мотоцикл. Некоторые турецкие отели сдают их в аренду без залога и документов. И это стоит 150 лир.

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Поскольку у Антона Зайцева на все про все было всего 100 долларов, он решил выбрать более дешевый вариант. На мотоцикле доехать так же удобно, как и на машине. И путь недалекий – всего 20 км.

– На вид Ноев ковчег – странная по своей форме структура на горе, которая напоминает корабль, – описывает ведущий. – Судя по размерам, на таком точно можно было бы перевезти всех животных. Утверждают, что тысячи лет назад корабль, который находился на этом месте, накрыла лава с горы Арарат, и он окаменел. Проводили даже исследования, в ходе которых находили древесину возрастом 6500 лет.

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В то же время некоторые утверждают, что никакой Ноев ковчег в Турции не находится. И все это лишь выдумки верующих.

– Однако если верить, что ты находился в месте, где заново началась жизнь после всемирного потопа, то эмоции переполняют, – делится ведущий легендарного тревел-шоу.

Не пропустите новый выпуск «Орел и Решка. Чудеса света» и узнаете, где еще в Турции побывали ведущие. Уже завтра, 3 октября, в 10:00 на Новом канале!