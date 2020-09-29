Ведуча «Орла і Решки» стрибнула зі скелі у гірську річку

Юлія Коваль, ведуча нового сезону «Орел і Решка. Дівчата», розповіла про водний хайкінг – популярну в Албанії екстремальну розвагу

Свої посткарантинні мандрівки команда легендарного українського тревел-шоу «Орел і Решка» розпочала з Албанії. Саме у цю морську країну вирушили ведучі нового сезону «Орел і Решка. Дівчата» Настя Івлєєва та Юлія Коваль. Якщо першій дісталася безлімітна картка, то друга була обмежена лише сотнею доларів. І знайшла, як розважити себе, не виходячи за межі бюджету.

– В Албанії є одна з найгарніших природних пам’яток – каньйон Осум, – розповідає Юлія Коваль. – Йому близько трьох мільйонів років, а довжина його – 26 кілометрів. Однак туристи приїжджають туди зазвичай не милуватися красою, а по екстремальні розваги на кшталт водного хайкінгу.

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Обійдеться він мандрівнику у менш ніж 30 доларів, однак спогади залишаться на все життя.

– Водний хайкінг – це піша прогулянка гірською місцевістю з подоланням водної стихії, – каже ведуча «Орла і Решки» – проекту, який відтепер показує Новий канал. – Я поняття не мала про існування такого спорту. І найцікавіше, що поряд є берег, по якому можна пройти, але всі ходять по річці (усміхається).

Серед перешкод водного хайкінгу – болото та каміння. Однак із цим Юлія Коваль ще могла змиритися.

– Родзинкою цієї розваги є стрибок у воду, – каже ведуча «Орел і Решка. Дівчата». – Я не хотіла стрибати, скажу чесно, бо боялася вбитися. Але після того, як спробувала раз, захотіла повторити. Тому рекомендую водний хайкінг усім, хто приїде в Албанію. Це справді незабутньо.

У які ще країни вирушать ведучі «Орла і Решки»? Та які сюрпризи їх там чекатимуть? Дивіться щосуботи вранці, о 10:00, на Новому каналі!