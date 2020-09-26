Ведуча «Орла і Решки» познайомилася з «печерними» людьми

Команда легендарного українського тревел-шоу вирушила в один із найсамобутніших турецьких регіонів – Каппадокію

У Каппадокію українські туристи доїжджають не завжди, хоча там є на що подивитися. Це один із найавтентичніших регіонів Туреччини, особливість якого – у печерному житті. Тому відмовити собі у задоволенні першочергово після карантину вирушити туди команда культового українського тревел-шоу просто не могла.

– Гуляючи регіоном, можна зауважити, що життя в печерах – це не щось із далекого минулого, – каже ведуча проекту «Орел і Решка. Чудеса світу» Василіса Хвостова. – Люди видовбали у скалах по кілька печер, одну над одною. Через це вони почали нагадувати багатоповерхівки. Зараз печери перетворили на ресторани, концертні зали, тут також знаходяться старовинні церкви і навіть найбільше у країні сховище лимонів.

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Більше того, до сьогодні у таких печерах мешкають люди.

– Я познайомилася з подружжям, яке мешкає у печері вже багато десятиліть, – каже Василіса Хвостова. – Здавалося б, це так романтично. Однак і вони, і майже кожен місцевий житель Каппадокії мріє переселитися у місце, де є звичайні торгівельні центри, супермаркети та школи.

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Однак продати «печерну» нерухомість у Каппадокії не так просто – ресторанів та готелей у регіоні й так достатньо, а покинути своє житло у скалі наважуються не всі. До прикладу, подружжя, з яким познайомилася ведуча «Орла і Решки», вже тридцять років мріє переїхати у звичайний цегляний будинок, але грошей на оренду квартири у літньої пари не вистачає.

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