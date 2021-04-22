Как Верку Сердючку в Орле и Решке снимали: откровения продюсера

Новый канал приглашает на финальную вечеринку «Орла&Решки. 10 лет» в субботу, 24 апреля, в 10:00. Включай телевизор!

Праздничный сезон легендарного тревел-проекта закрывают суперзвезды – сама Верка Сердючка и Вера Брежнева стали ведущими финального выпуска! Они поехали в Барселону, где десять лет назад начиналась история «Орла&Решки».

Чтобы снять этот выпуск, команде нужно было сделать невозможное. Во-первых, уговорить домоседку Верку Сердючку поехать в путешествие и взять с собой ее маму. Во-вторых, успеть оформить специальные документы на въезд. В-третьих, придумать, чем кормить звезд, если все закрыто.

Невероятно, но все магическим образом сложилось. Продюсер проекта Елена Синельникова рассказала, как ей удалось реализовать свою мечту:

– Мы предложили сняться в «Орле&Решке» Андрею Данилко, – вспоминает продюсер. – А когда поняли, что есть возможность привлечь Верку Сердючку с мамой, то я не поверила своему счастью! Обожаю ее! Месяц вела с ним переговоры, встречалась, рассказывала, что и как будет. Потому что Андрей – большой перфекционист. Между тем Барселона закрывалась, и нужно было быстро договариваться о съемках. Мы писали в посольство Испании, оформляли разрешения на съемки в городе. Все удалось! Когда приехали в Барселону с артистами, то удивились, насколько она пустая. Рестораны работали два часа в день, и только летние площадки. Я волновалась, чем кормить артистов. Но выкручивались, потому съемки были такими, что не до еды. Плотный график, костюмы тяжёлые, грим… Но все получили большое удовольствие. У нас была единственная проблема – мы постоянно смеялись. Камеры тряслись, потому что операторы тоже смеялись. Это невозможно было выдержать! Андрей – человек-праздник, он производит юмор просто на ходу. Съемки в Барселоне да еще и с Сердючкой – это очень знаковая для меня история. И я счастлива, что все удалось!

На локдауне одолела хандра? Включай Новый канал в субботу в 10:00 – Верка Сердючка вместе с мамой продемонстрируют, как получать удовольствие от жизни.

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