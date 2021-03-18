Выросли рядом друг с другом: Юлия Санина и ALEKSEEV сделали неожиданное открытие на съемках «Орла&Решки» в Колумбии

Оказалось, что известные музыканты провели все детство в одном районе, но узнали об этом только за тысячи километров от родины

Отправляясь на съемки тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывает Новый канал, его ведущие – фронтвумен группы The Hardkiss и певец ALEKSEEV – были готовы к чему угодно: подъему на 200-метровую высоту, спуску с водопада, интервью с братом самого известного наркобарона в мире Пабло Эскобара. Но они и подумать не могли, какое открытие сделают друг о друге.

— Мы с Никитой много раз пересекались, но это всегда было на уровне «привет-привет», лично не знакомились. По дороге в Колумбию это исправили. И оказалось, что он тоже из Киева, более того — из моего района, некоторое время мы даже ходили в одну и ту же школу! — призналась Юлия Санина. — Но из-за того, что Никита на несколько лет младше, друг друга не видели.

Оказалось, музыканты выросли буквально в одном дворе.

— Мы жили на одной улице, возле метро Левобережная — через три дома друг от друга! И ходили в одну эстрадно-джазовую музыкальную школу. Только Юля ее закончила с отличием, а я ушел после второго класса, — добавил ALEKSEEV. — Забавно найти земляка, когда оказываешься на другом материке. Всегда приятно знать, что рядом есть свой человек.

Больше о том, что поразило Юлию Санину и ALEKSEEV на съемках «Орла&Решки» в Колумбии — в «Тревел краш-тесте» на YouTube-канале Нового:

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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