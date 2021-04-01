Орел и Решка. 10 лет: три истории от звезд, которые не прошли кастинг

Праздничный сезон тревел-шоу на Новом канале осуществил мечту многих артистов (а заодно — и их поклонников)

Новый сезон самого популярного украинского тревел-шоу — «Орел&Решка. 10 лет», который показывает Новый канал — стал по-настоящему праздничным сразу по трем причинам. Во-первых, так проект отметил свое десятилетие. Во-вторых, зрители увидели в роли ведущих своих любимых звезд. В-третьих, исполнилась мечта многих артистов, которые хотели попробовать себя в качестве ведущих легендарного тревел-шоу, но в свое время не прошли кастинг.

Michelle Andrade

Благодаря «Орлу&Решке» певица Michelle Andrade впервые за три года побывала в родной Боливии и повидалась с отцом, бабушкой и другими родственниками. А когда-то девушка даже представить не могла, что прилетит к родным со съемочной группой легендарного тревел-шоу!

— Я давняя фанатка этой программы и могла только мечтать, что однажды сама стану ее ведущей. Кстати, пару лет назад был кастинг… и я его не прошла. Но не расстроилась, потому что верила: впереди меня ждет что-то интереснее – так и оказалось, — призналась Michelle Andrade Новому каналу. — Благодарна за этот шанс и невероятный опыт.

Иван Дорн

Музыкант Иван Дорн показал зрителям «Орла&Решки. 10 лет» солнечную Португалию. Во время съемок артист был готов на все — он серфил в месте с самыми высокими волнами и ел зубастого паразита.

— Я был рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды не прошел кастинг на ведущего в «Орел&Решка», и это превратилось в мою мечту, — сказал Иван Дорн. — Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом.

Владимир Дантес

Певец Владимир Дантес уже имеет опыт съемки в другом тревел-шоу, но ему всегда хотелось покорить именно «Решку». Так что на приглашение поехать вместе с женой, певицей Надей Дорофеевой, в Иорданию он, не раздумывая, ответил согласием (этот выпуск зрители Нового канала увидят в субботу, 10 апреля, в 10:00 на Новом канале).

— Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица — это всегда приятно и круто. Но особенно я радовался съемке потому, что когда-то приходил на кастинг «Орла&Решки», но что-то не помню, чтоб был ведущим до этого дня, — улыбнулся Владимир Дантес. — Зато вел другую программу, и здорово, что сейчас «Орел&Решка» позвали нас с Надей в этот легендарный проект.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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