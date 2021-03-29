Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими «Орла&Решки. 10 сезон»

Семейный десант отправился в Иорданию ради съемок в праздничном сезоне популярного тревел-шоу Нового канала «Орел&Решка. 10 лет»

В касте ведущих нового сезона самого популярного украинского тревел-шоу, которое показывает Новый канал, «Орел&Решка. 10 лет» — пополнение! К музыкантам Michelle Andrade, Алексею Завгороднему (Позитив), Юлии Саниной, Ивану Дорну и другим присоединилась самая яркая семейная пара в украинском шоу-бизнесе. Конечно же, речь идет о Наде Дорофеевой и Владимире Дантесе! Они снимали выпуск в пустынной Иордании.

— «Орел&Решка» – это проект, который не только продержался 10 лет на экранах, а стал любимой программой миллионов зрителей по всему миру, — отметила Надя Дорофеева. — Он сделал из простых ребят настоящих ведущих-звезд! Плюс, это проект, который не просто развлекает зрителей, но и знакомит их с нашим удивительным миром. Я рада стать частью тревел-легенды и заглянуть в нее изнутри.

Для Нади это первый опыт съемки в подобном проекте. И хотя певица привыкла к частым разъездам и ежедневной смене обстановки, она не ожидала, что работа в «Орле&Решке» будет такой сложной.

— Я думала, что на самом деле все легче! График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать, — призналась певица Новому каналу. — Респект ведущим всех сезонов! Мало кто понимает, каково артистам в концертном туре. А я теперь на собственном опыте знаю, что быть ведущей «Орла&Решки» непросто, но безумно интересно.

А вот Владимир Дантес уже когда-то был ведущим другого тревел-шоу — он объездил 75 стран, в том числе и Иорданию, так что знал, чего стоит ожидать от нее.

— Когда-то я приходил на кастинг «Орла&Решки», но что-то не помню, чтоб был ведущим до этого дня, — смеется Владимир Дантес. — Зато вел другую программу, и здорово, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого легендарного проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии — это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица — всегда приятно и круто, так что я был рад съемкам.

Смотрите выпуск «Орла&Решки. 10 лет» с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом в субботу, 10 апреля, в 10:00 на Новом канале!

Больше новостей:

Здесь отдыхает Леди Гага и почти нет знаков на дороге: 5 интересных фактов о Коста-Рике

Юлия Санина рассказала об экстремальном полете, который не вошел в выпуск «Орла&Решки»