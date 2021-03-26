Юлия Санина рассказала об экстремальном полете, который не вошел в выпуск «Орла&Решки»

Ведущая колумбийского выпуска «Орел&Решка. 10 лет» Юлия Санина рассказала, что кроме того, что зрители Нового канала увидели в эфире – вертолетной прогулки, спуска по водопаду, интервью с братом Пабло Эскобара и визита к месту убийства и могиле преступника – во время путешествия в Медельину она успела попробовать еще и hang gliding – полет на планере.

И хотя хронометража выпуска не хватило на это происшествие фронтвумен The Hardkiss, впечатления у Юлии остались невероятно яркие.

– Когда я согласилась стать ведущей выпуска «Орел&Решка. 10 лет», понимала, что будет какой-то экстрим, но до последнего не знала, что меня ждет. И в момент, когда узнала, что это будет hang gliding, даже думала отказаться, если честно. Но потом пришла к выводу, что реально такой шанс выпадает раз в жизни! Если не сейчас, то когда я такое попробую: в красивом месте, за чужой счет, – со смехом вспоминает артистка. – И открыла в себе новые возможности. Был момент, когда нас впервые отцепили от лодки, и мы резко взлетели, я просто визжала от страха. А потом успокоилась. Лодочка нас тянет, мы летим медленно. Думаю, нормально, вот-вот затормозит, пришвартуемся… А нас вдруг отцепляют! И вот в небе я, какой-то мужик и этот hang glider – и все зависит только от моего инструктора. А тот еще меня подкалывал. Когда я поняла, что нас ничего не держит, было страшно. Мы летали не только над сушей, но и над скалами, где можно легко разбиться. Было сложно полностью довериться незнакомому человеку, от которого в момент полета зависит твоя жизнь. Но я смогла – и получила удовольствие!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

– В какой-то момент поняла, что не боюсь ни высоты, ни экстрима! И после этого путешествия, возможно, буду проще относиться к такому, начну пробовать больше!

Это не единственный экстрим, который Юлия Санина попыталась в Медельине. Больше о полете на вертолете и других приключениях фронтвумен The Hardkiss и ее партнера Никиты Алексеева смотрите в выпуске тревел краш-теста – большого видеоинтервью с ведущими «Орел&Решка. 10 лет» на YouTube Нового канала.

В тему:

Выросли рядом друг с другом: Юлия Санина и ALEKSEEV сделали неожиданное открытие на съемках «Орла&Решки» в Колумбии

Эксклюзив «Орла&Решки»: Юлия Санина взяла интервью у родного брата Пабло Эскобара